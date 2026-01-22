Açaí de Porto Velho é destaque na merenda escolar municipal

Publicada em 22/01/2026 às 11h25
Os alunos da rede municipal de Porto Velho contam com um reforço nutricional de peso e carregado de identidade regional em seus cardápios, o açaí. Típico da Amazônia, ele foi reconhecido como fruta nacional por meio da Lei 15.330, de 2026, com o objetivo de consolidar a identidade do produto como brasileiro.
Em Porto Velho, a inclusão do açaí na merenda escolar, além de agregar valor nutricional, valoriza a cultura local.
Na gestão atual, a oferta foi ampliada, e o alimento passou a compor também o lanche extra que é ofertado aos alunos todas as sextas-feiras. Com isso, os estudantes recebem a polpa duas vezes por semana, sempre batida com outra fruta, como a banana, seguindo orientações de nutricionistas da Secretaria Municipal de Educação (Semed) para garantir o equilíbrio nutricional.
“O reconhecimento do açaí como fruta nacional em lei reforça a importância de mantermos nossas raízes na mesa dos nossos alunos. É um alimento completo, que além de fornecer a energia necessária para o aprendizado, movimenta a nossa economia local e garante que nossas crianças cresçam valorizando o que é da nossa terra”, destacou o prefeito Léo Moraes.
Atualmente, a Semed atende mais de 43 mil alunos. Em 2025, o investimento na merenda recebeu um reforço expressivo, superando os R$ 12 milhões. Grande parte desses recursos é destinada à compra de produtos da agricultura familiar, cumprindo a norma de que pelo menos 30% dos alimentos venham de pequenos produtores locais para garantir uma refeição saudável e orgânica.
Além do açaí, a alimentação escolar em Porto Velho é planejada para ser balanceada, focando em produtos de qualidade que atendam às necessidades de crescimento dos jovens. O uso da polpa do açaí é um exemplo de como aproveitar os recursos da biodiversidade amazônica, cujas sementes e raízes também possuem utilidades diversas na região.
