“Ganhei o carro dos meus sonhos”: Brunna Gonçalves recebe presente de luxo de Ludmilla

Um gesto de carinho chamou atenção nas redes sociais nesta quarta-feira (21). Brunna Gonçalves revelou ter sido surpreendida pela esposa, Ludmilla, com um automóvel de alto padrão avaliado em cerca de R$ 1,2 milhão. O momento foi compartilhado no Instagram, onde a influenciadora exibiu o veículo e a reação ao presente.
Em uma das imagens publicadas, Brunna aparece ao lado do carro novo e recebe um beijo da cantora. Na legenda, ela celebrou a surpresa: “Ganhei o carro dos meus sonhos. Não tenho palavras para agradecer ao meu amor por esse presente. Muito, muito feliz. Te amo, vida”. Ludmilla respondeu nos comentários de forma direta: “Pra mulher que merece”.
O episódio reforça a troca de mimos entre o casal. Em dezembro do ano passado, a própria Ludmilla anunciou a compra de um Cadillac Escalade 2026, avaliado em aproximadamente R$ 2,5 milhões, ao comentar nas redes: “O presentinho da mamãe… Me mimei”.
Casadas desde 2019, Brunna e Ludmilla também vivem um momento familiar especial. As duas são mães de Zuri, que completou oito meses recentemente. A bebê ganhou um “mesversário” com tema do filme Moana, e os registros da comemoração foram compartilhados com os seguidores.
Brunna Gonçalves, que também é musa da Grande Rio, costuma dividir com o público momentos da rotina pessoal e profissional, frequentemente ao lado da cantora.
