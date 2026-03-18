Missão Empresarial levará empreendedores de Rondônia à maior feira de alimentos da América Latina

Por SEBRAE-RO

Publicada em 18/03/2026 às 11h49

Sebrae em Rondônia, por meio da regional de Ariquemes, está com inscrições abertas para a Missão Empresarial que levará empreendedores à ANUGA Select Brazil 2026, que será realizada em São Paulo.

A missão será realizada entre os dias 7 e 9 de abril de 2026 e proporciona aos participantes uma experiência prática de imersão no setor, com acesso direto às novidades que estão moldando o comportamento de consumo e a dinâmica do segmento.

A iniciativa é voltada para empresários do setor de alimentos e bebidas que desejam acompanhar de perto as principais tendências, inovações e oportunidades de negócios do mercado. Assim como outras missões promovidas pela instituição, a proposta é fortalecer os pequenos negócios por meio do acesso a ambientes estratégicos e altamente competitivos.

Nesse contexto, o Sebrae atua como articulador e facilitador do acesso dos pequenos negócios a ambientes estratégicos de mercado. Ao organizar missões empresariais como a participação na ANUGA Select Brazil 2026, a instituição reduz barreiras, conecta empreendedores a oportunidades qualificadas e estimula uma visão mais competitiva e inovadora.

A proposta vai além da visita técnica, promovendo aprendizado prático, troca de experiências e aproximação com tendências que impactam diretamente o crescimento e a sustentabilidade dos negócios.

Ambiente de negócios e oportunidades estratégicas

Considerada o principal ponto de encontro da indústria de alimentos e bebidas na América Latina, a feira reúne empresas, fornecedores, especialistas e profissionais do setor, apresentando lançamentos, soluções tecnológicas e novas possibilidades de mercado.

Durante a programação, os empreendedores terão a oportunidade de ampliar conhecimentos, identificar tendências, fortalecer o networking e estabelecer conexões com fornecedores e parceiros comerciais, fatores essenciais para o crescimento e a competitividade dos negócios.

A participação em feiras desse porte permite ainda uma leitura mais estratégica do mercado e contribui para decisões mais assertivas no dia a dia empresarial.

Para viabilizar a participação dos empresários rondonienses, o Sebrae organizou um pacote que inclui passagem aérea de ida e volta, com saída de Porto Velho no dia 6 de abril e retorno no dia 10, hospedagem com café da manhã incluso e transfer entre aeroporto e hotel.

As vagas são limitadas e as inscrições já estão abertas, podendo ser realizadas pelo link: Missão Empresarial ANUGA Select Brazil 2026.