Ação integrada entre as três esferas de governo intensifica vigilância de vírus respiratórios em Rondônia

Por Aurimar Lima

Publicada em 18/03/2026 às 11h36

Rondônia recebe, de 16 a 20 de março, em Porto Velho, uma visita técnica voltada ao aprimoramento da vigilância dos vírus respiratórios, com a participação de equipes estaduais, municipais e representantes nacionais e internacionais que atuam de forma integrada na análise de indicadores, fluxos de atendimento, cobertura vacinal e capacidade laboratorial. A iniciativa possibilita intensificar a integração entre vigilância sentinela da síndrome gripal (SG), vigilância universal da síndrome respiratória aguda grave (SRAG), imunização e diagnóstico laboratorial.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha destacou que o investimento em vigilância e prevenção é fundamental para garantir respostas rápidas e eficazes diante de doenças respiratórias, reforçando que a gestão estadual tem priorizado ações integradas para proteger a população e fortalecer a rede pública de saúde.

ATUAÇÃO INTEGRADA

Segundo o diretor-geral da Agevisa/RO, Gilvander Gregorio de Lima, a ação também avalia o desempenho das unidades de saúde, identifica boas práticas e propõe melhorias técnicas, além de fortalecer estratégias como o Plano de Ação da Estratégia Mosaico (foca no aprimoramento da vigilância de vírus respiratórios).

Para a gerente-técnica da Vigilância Epidemiológica da Agevisa/RO, Luma Kubota, a visita é uma troca de experiências entre as equipes permitindo identificar desafios e soluções práticas no enfrentamento de vírus respiratórios, especialmente em regiões com características específicas, como áreas de fronteira e populações indígenas.

PROGRAMAÇÃO TÉCNICA

Para o titular da Secretaria de Estado da Saúde de Rondônia (Sesau), Edilton Oliveira dos Santos, a agenda representa uma oportunidade estratégica para alinhar protocolos, qualificar o atendimento e ampliar a eficiência das ações de vigilância em todo o estado. A programação inclui reuniões técnicas; visitas às unidades sentinelas, hospitais notificadores, rede de frio, salas de vacina e ao Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen).

Participam da agenda equipes da vigilância epidemiológica, hospitalar, imunização, saúde indígena, além de representantes do Ministério da Saúde, Organização Pan-Americana da Saúde (Opas). A programação inclui, ainda visitas à Policlínica Ana Adelaide, unidades hospitalares, como Cemetron e Hospital Infantil Cosme e Damião, além de reuniões técnicas e encerramento com apresentação das principais recomendações.