MPC/RO e MP/RO recomendam medidas para reforça proteção de crianças e adolescentes em Rondônia

Por MPC-RO

Publicada em 18/03/2026 às 11h35

O Ministério Público de Contas de Rondônia (MPC/RO) e o Ministério Público do Estado (MP/RO) expediram Notificação Recomendatória conjunta orientando o Estado e os municípios a adotarem medidas para ampliar a proteção de crianças e adolescentes em ambientes educacionais e em atividades financiadas com recursos públicos.

A recomendação se baseia na Lei nº 14.811/2024, que passou a exigir a verificação e atualização semestral de antecedentes criminais de todos os profissionais que atuam com esse público. A medida busca prevenir riscos, especialmente diante de dados recentes que apontam altos índices de violência infantojuvenil no estado.

Entre as principais orientações estão: exigência e controle das certidões de antecedentes, criação de procedimentos formais de fiscalização, manutenção de cadastro atualizado de colaboradores e inclusão dessas obrigações em contratos, convênios e parcerias. Também foi recomendada a verificação dessas exigências em instituições privadas de ensino.

O MPC/RO destaca que a iniciativa tem caráter preventivo e visa fortalecer a governança pública, a transparência e a proteção de direitos fundamentais. O descumprimento injustificado poderá levar à adoção de medidas pelos órgãos de controle.

Veja aqui a íntegra da Notificação Recomendatória Conjunta Circular N. 01/2026/MPC/MPE.