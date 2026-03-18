Jogos desta quarta feira definem os finalistas do Rondoniense Sicredi 2026

Por FFER

Publicada em 18/03/2026 às 12h02

Hoje a noite é de decisão no Rondoniense Sicredi 2026, o torcedor saberá quais os clubes finalistas do Campeonato Estadual de Futebol de Rondônia, a partir das 19h30 desta quarta feira o Gazin Porto Velho, Guaporé, Ji-Paraná e Rondoniense Social Clube apostam todas as suas fichas para chegarem a grande final e também se garantir nas competições nacionais de 2027.

Entre os quatro semifinalistas o Ji-Paraná é o único ja classificado para a Copa do Brasil de 2027, mesmo que não avance para a final o Galo da BR com 31 pontos na soma geral da competição, pontuação que já garante no mínimo o terceiro lugar na competição e consequentemente a classificação para a Copa do Brasil 2027.

Mas os jogos das semifinais de hoje ainda valem o título da 35ª edição do Rondoniense, vagas na Copa do Brasil, Brasileiro Série D e Copa Norte/Verde. Pra se manter vivo é preciso superar os rivais, no Aluízio Ferreira o Gazin Porto Velho precisa vencer o Guaporé, a Locomotiva foi derrotada por 2 a 1 no Cassolão e agora precisa de pelo menos uma vitória simples pra levar a decisão para os pênaltis, "um jogo difícil que a gente precisa reverter o placar está ciente de tudo que aconteceu no jogo da ida, a gente até assume a responsabilidade, a responsabilidade tem que ser nossa, mas temos condições reais de reverter, é um placar mínimo e a gente sabe do potencial da nossa equipe da qualidade dos nossos atletas como time e a gente ta trabalhando bastante pra levar nosso time pra final" frisou Paulo Eduardo, técnico do Gazin Porto Velho.

Do outro lado o Jacaré de Rolim de Moura vem confiante pra chegar a segunda final consecutiva, basta um simples empate, após a vitória por 2 a 1 com dois gols do atacante Mano artilheiro do campeonato com 9 gols, o Guaporé vem confiante apostando na força e no equilíbrio da equipe, "manter o equilíbrio, buscar o equilíbrio entre defesa e o ataque, motiva nossos atletas ao máximo possível, sabemos que é um jogo bem difícil, a equipe do Gazin Porto Velho é muito bem preparada e qualificada, eu acho que se a gente manter o equilíbrio entre defesa e o ataque e ta preparado mentalmente podemos sair com o resultado positivo e com a classificação", frisou Rodrigo Limiro, técnico do Guaporé.

Na outra semifinal, Ji-Paraná e Rondoniense duelam no Biancão, o time da zona leste da capital não conseguiu abrir vantagem no Aluízio Ferreira, mas acredita na classificação mesmo jogando fora de casa, "a expectativa é fazer um grande jogo e consequentemente conseguir um grande resultado que nos dará a classificação, espero que o time tenha um comportamento positivo, comportamento de decisão porque a gente sabe que é muito difícil esse jogo, pressão, torcida e time de qualidade, esperamos então que o Rondoniense possa fazer sua parte", frisou Eugênio Souza, técnico do Rondoniense Social Clube.

Para chegar a mais uma vez a final do Rondoniense, o Galo da BR precisa vencer, as 5 partidas disputadas em casa foramcincovitória, (venceu também a União Cacoalense no Cassolão) inclusive derrotou a equipe do Rondoniense no

Biancão por 1 a 0, nesta edição da competição foram três jogos contra o rival, duas vitórias por 1 a 0 e o empate de 1 a 1, "nós vamos fazer o nosso jogo, o Ji-Paraná tem seu jeito de jogar e assim tem sido em todos os jogos, eu agradeço todo o apoio da torcida e diretores, meu staff, a comissão técnico em fim todos que fazem parte do Ji-Paraná, aos meus jogadores minha gratidão, pelo o que eles conseguiram entregar comprando a ideia independente do mando de jogo e tudo isso que vem acontecendo eu exalto e devo muito aos meus jogadores" frisou Bruno Monteiro, técnico do Ji-Paraná.