Inscrições para cursos na Escola Móvel de Informática estão abertas até domingo (22), em Porto Velho

Por João Albuquerque

Publicada em 18/03/2026 às 12h02

O avanço tecnológico está motivando estudantes a se qualificarem para atuar no mundo digital. Com o objetivo de atender essa demanda, o Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional (Idep) está com inscrições abertas até o dia 22 de março para cursos na Escola Móvel de Informática, em Porto Velho. Os interessados devem se inscrever no link disponibilizado no site da instituição.

Para se inscrever, o candidato deve ter 16 anos, ter concluído ou estar cursando o ensino fundamental. Os cursistas receberão certificado, conforme a participação em todas as atividades e avaliações. O critério de seleção é a ordem de inscrição, garantindo, portanto, as vagas, os primeiros inscritos que cumprirem todos os requisitos. Os cursos, cujas aulas ocorrerão de 24 de março a 15 de abril contarão com turmas nos turnos manhã e tarde.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressaltou que investimentos em qualificação de mão de obra na era digital é necessário já que as empresas estão digitalizando seus processos e o trabalhador precisa acompanhar essa nova realidade. “Rondônia está entre os estados com menor taxa de desemprego no Brasil, porque a gestão estadual acompanha as inovações do mercado de trabalho”, destacou.

TELEMARKETING

Foi para inovar que a empreendedora Udivânia Costa Madeira, decidiu fazer o Curso Técnico em Informática. Com vocação para o comércio, a moradora do bairro Nova Esperança em Porto Velho já trabalhou como vendedora, consultora de vendas e promotora de vendas. “Hoje, sou revendedora de uma rede de perfumaria e cosmético e busco novos conhecimentos na área de informática para montar o meu próprio negócio de telemarketing”, planeja.

Enquanto alguns estudantes se capacitam num curso técnico que dura cerca de um ano, muitos alunos recorrem a um aprendizado mais rápido em cursos de curta duração, os quais, são ministrados em formato online e presencial. A presidente do Idep, Adir Josefa de Oliveira, ressalta que a instituição de ensino oferta qualificação de acordo com o perfil de cada aluno. “Temos uma variedade de cronograma que atende estudantes de diferentes faixas etárias desde o jovem em início de carreira até o trabalhador que quer fazer a reconversão profissional, ou seja, mudar de carreira”, frisou.

Cursos ofertados

– Informática Básica

– Excel do Básico ao Avançado