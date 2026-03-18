Cadastro Único de Porto Velho recebe novos equipamentos

Por Adaides Batista

Publicada em 18/03/2026 às 11h53

A Central de Gestão do Cadastro Único de Porto Velho, vinculada à Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias), da Prefeitura de Porto Velho, conquistou a aprovação de um projeto institucional junto ao Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, por meio da Vara de Execuções de Penas e Medidas Alternativas (Vepema).

Com a aprovação do projeto, a Central do Cadastro Único pode adquirir, e passou a contar, com novos equipamentos e melhorias estruturais, que irão fortalecer a qualidade do atendimento prestado à população usuária dos programas sociais no município.

Entre as aquisições, destacam-se três notebooks de última geração, destinados ao suporte das atividades técnicas e operacionais. Também foi implantado um moderno sistema de automação de senhas, com chamada auditiva e visual, por meio de totem de autoatendimento — iniciativa inédita no âmbito da Semias, que contribui para a organização do fluxo e maior conforto dos usuários.

Iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal com a modernização dos serviços públicos

O projeto contemplou ainda a aquisição de mesas e cadeiras ergonômicas para todos os cadastradores da Central, garantindo melhores condições de trabalho aos servidores e, consequentemente, mais eficiência na prestação dos serviços.

“Trata-se de uma importante parceria entre a Semias, por meio da Central de Cadastro Único, e o Tribunal de Justiça de Rondônia, por intermédio da Vepema, na pessoa do juiz Sérgio William Domingues Teixeira. Essa cooperação institucional possibilitou importantes melhorias estruturais e tecnológicas, que irão refletir diretamente na qualidade do atendimento prestado à população de Porto Velho”, destacou o gerente do Cadastro Único, Clóvis Henrique.

“A iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal com a modernização dos serviços públicos, por meio de parcerias institucionais, promovendo a melhoria contínua das políticas de inclusão social e fortalecendo o atendimento às famílias inscritas no Cadastro Único”, afirmou a secretária da Semias, Lucília Muniz de Queiroz.