Paolla Oliveira comenta rumores de traição após término: “as pessoas falam muito”

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 18/03/2026 às 11h37

A atriz Paolla Oliveira se pronunciou sobre as repercussões envolvendo o fim de seu relacionamento com o cantor Diogo Nogueira. Durante evento comemorativo pelos 35 anos da Conspiração Filmes, realizado na terça-feira (17), ela abordou os comentários que circularam após a separação e avaliou o cenário como desafiador.

Em entrevista ao portal Metrópoles, Paolla destacou a dificuldade de lidar com informações que se espalham rapidamente. “As pessoas falam muito. É difícil lidar com isso às vezes, né? Hoje em dia a gente tem que batalhar para dizer o que é real e não o que é mentira. É complicado. Se ele sentiu vontade de falar, de se abrir, é porque realmente incomodou. O bom é que a realidade, por mais difícil que esteja nos dias de hoje, ela existe. A realidade que precisa ser valorizada”, afirmou.

A declaração ocorre após Diogo Nogueira relatar, em participação no podcast Na Palma da Mari, que foi prejudicado profissionalmente por boatos de traição após o término. Segundo o cantor, ele teria perdido cerca de dez contratos publicitários e decidiu acionar a Justiça contra responsáveis pela disseminação das informações.

Paolla também voltou a comentar especulações recentes sobre uma possível reconciliação do casal, que encerrou o namoro em dezembro de 2025. Apesar do fim, ambos continuam demonstrando carinho em público. “Eu vi que saiu que eu voltei com o Diogo. Amor, a gente separou o casal. Mas eu sou louca pelo Diogo, pela família dele, e ele pela minha. O relacionamento quando é bom deixa laços. E a gente tem isso. Não para uma volta, como as pessoas falam, mas para isso continuar e se manter firme por bastante tempo”, disse.

Ao falar sobre o impacto das redes sociais, a atriz relatou a rapidez com que surgem novos boatos. “Em dois minutos eu fui corna, traída não sei quantas vezes. Fiz uma lipo no 'piriquito'. Não sei de qual maneira que apareceu isso. Aí teve negócio de briga e de disputa. É uma confusão tão grande que quando eu penso em responder uma coisa já apareceu outra”, desabafou.