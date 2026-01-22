Chrisóstomo é o único de Rondônia a caminhar com Nikolas; Hildon pode cair na “maldição” dos ex-prefeitos; e a população está furiosa com o pedágio da BR-364

Publicada em 22/01/2026 às 09h04
Enquanto o PL perdeu, o PT foi o partido que mais ganhou filiados em 2025
CARO LEITOR, enquanto o Partido Liberal (PL), partido do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ), perdeu 5.569 filiados no ano de 2025, antes eram 901,1 mil, conta atualmente com 895,5 mil cadastrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Já o Partido dos Trabalhadores (PT), partido do presidente Lula (PT-SP), ganhou 26.192 filiados, levando a sua base total a 1,7 milhão de filiados. Segundo o TSE, o PT foi a sigla que mais ganhou filiados em 2025. Além do PT, só outras três legendas ganharam filiados no ano passado: Novo ganhou 8.338 filiados; Unidade Popular mais 2.371 filiados e a recém criada legenda de extrema-direita, Missão, recebeu apenas 127 novos filiados. Todas as outras siglas perderam inscritos, sendo o MDB a que teve o recuo mais significativo ao perder 38.886 filiados. Vale lembrar que o MDB, historicamente, atuou na época da ditadura militar (1964-1985) como oposição consentida. Mesmo perdendo filiados, o MDB é a sigla com mais filiados no país, um total de 2 milhões, seguido do PT com 1,7 milhão e o PP com 1,3 milhão, herdeiro direto da Arena, o partido que deu sustentação ao regime militar. Por sua vez, falta engajamento da grande maioria dos filiados nos movimentos internos partidários, inclusive quando convocados para votar nos candidatos da legenda a cargos majoritários e proporcionais.
PRD
O quarto partido em tamanhos de filiados é o PRD, a legenda conta com 1.292,5 milhões de filiados. A legenda é resultado da fusão entre o PTB de Getúlio Vargas e o nanico Patriota. Esse último foi resultado da fusão entre o Partido da Ecologia Nacional (PEN) e o Partido Republicano Progressista (PRP), legendas vistas nos bastidores do poder como siglas cartoriais e de aluguel. Em face dessas fusões, o PRD se originou sem identidade partidária.
PSDB
O quinto maior partido do país é o PSDB, fundado pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB-SP). Conhecido como partido tucano por conta da ave adotada como símbolo, o partido foi responsável pela estabilização econômica do país e privatizações no intuito de deixar o Estado brasileiro mais leve. Vale salientar que o PSDB nunca fez composição com o PT, ou seja, a legenda vanguardista em oposição ao petismo no país.
PDT
O PDT, fundado pelo ex-governador do Rio de Janeiro, Leonel Brizola, é o sexto maior partido do Brasil. A legenda brizolista conta com 1.081,8 milhões de filiados, segundo informações do TSE. Contudo, a legenda perdeu sua influência no jogo do poder nas últimas décadas por conta da aliança com o PT desde a eleição presidencial de 1994, quando Brizola aceitou ser candidato a vice-presidente com Lula (PT-SP). De lá para cá, mesmo com Ciro na legenda, não conseguiu recuperar a sua identidade partidária em defesa do trabalhismo no país.
União
O partido União Brasil (UB), resultado da fusão do PSL (sigla que elegeu Jair Bolsonaro à Presidência da República) e o DEM (antigo PFL originado da ARENA), conta com 1.074,0 milhões de filiados. A legenda faz parte dos sete partidos da Série A que contam com mais de um milhão de filiados. Por sua vez, a legenda é conhecida pelo seu fisiologismo partidário no jogo do poder em todas as escalas.
Caminhada
A “caminhada pela liberdade e justiça” do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) em protesto pelas "prisões injustas" de 8 de janeiro de 2023 e a "perseguição" contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), segue sem presença de nenhum político rondoniense, em especial, senadores, deputados federais e estaduais, bem como prefeitos e vereadores eleitos usando a imagem de Bolsonaro, exceto o deputado federal Coronel Chrisóstomo (PL-Porto Velho) que brotou na caminhada.
Corroendo
A cobrança do pedágio mediante a concessão da BR. 364 está corroendo o capital político dos senadores e deputados federais de Rondônia. Os parlamentares sentirão a ira da população do interior em relação aos preços do pedágio na campanha eleitoral. Principalmente porque a concessionária da Nova BR. 364 começou a cobrança antes de concluir as benfeitorias previstas.
Abusivo
A população rondoniense está furiosa pelo preço abusivo do pedágio cobrado pela concessionária da Nova BR. 364. Inclusive, as tarifas sofreram reajustes antes mesmo de entrar em funcionamento as praças de pedágios. O preço médio a cada 100 km em Santa Catarina custa R$ 5,70; Paraná custa R$ 10,00; São Paulo custa R$ 28,27 e Rondônia custa R$ 30,00. A diferença é que a rodovia federal em Rondônia só conta com duas faixas, enquanto nos estados comparados, as rodovias chegam a ter de quatro a seis faixas e pista de acostamento.
Insatisfação
O senador Marcos Rogério (PL-Ji-Paraná) promoveu audiência pública fora de época para discutir os impactos da concessão da BR. 364 no bolso do contribuinte, em virtude da insatisfação da população, sentirá na pele a rejeição ao seu nome por conta dos preços absurdos do pedágio na Nova BR. 364. O descontentamento com os preços dos pedágios também recairá sobre os ombros do senador Jair Bagatolli (PL-Vilhena).
Indignação
Os deputados federais Dr. Fernando Máximo (União-Porto Velho), Maurício Carvalho (União-Porto Velho), Coronel Chrisóstomo (PL-Porto Velho), Rafael Fera (Podemos-Ariquemes), delegado Thiago Flores (Republicanos-Ariquemes), Lúcio Mosquini (MDB-Jaru) e as deputadas federais Cristiane Lopes (União-Porto Velho) e Silvia Cristina (PP-Ji-Paraná) também sentirão a indignação da população em relação ao preço do pedágio cobrado à população rondoniense pela concessionária da Nova BR. 363.
Estudos
O senador Confúcio Moura (MDB-Ariquemes) foi o único parlamentar que apoiou declaradamente a concessão da Nova BR. 364 no sentido de receber investimentos de modernização. Contudo, Confúcio também será cobrado pela população, porém, precisa sensibilizar o Ministério dos Transportes e a Agência Nacional dos Transportes Terrestres (ANTT), para promover estudos técnicos para criação de mais praças de pedágio no intuito de viabilizar a cobrança de valores reais de acesso dos municípios pequenos aos municípios polos, a exemplo de Ariquemes, o seu berço eleitoral.
Tribuna
Na última sessão extraordinária, o deputado estadual Pedro Fernandes (PRD-Cujubim) subiu à tribuna da Assembleia Legislativa de Rondônia para relatar o drama enfrentado por comerciantes, estudantes, produtores rurais e profissionais liberais que precisam se deslocar dos municípios pequenos para chegar até Ariquemes. Inclusive, apresentou várias alternativas para diminuir o impacto dos preços dos pedágios cobrados pela concessionária Nova BR. 364 a população, a exemplo da criação de novas praças de pedágios.
Audiência
Em dezembro de 2015, o deputado estadual Alan Queiroz (Podemos-Porto Velho) conseguiu aprovação por seus pares do requerimento convocando audiência pública para debater os impactos da concessão da BR. 364. Segundo o deputado Alan, a audiência servirá para dar voz a comerciantes, produtores rurais e profissionais liberais em dificuldades devido aos preços abusivos do pedágio cobrado pela concessionária da Nova BR. 364.
Avalizar
O prefeito Léo Moraes (Podemos-Porto Velho) entrou no jogo do poder para avalizar a pré-candidatura do prefeito de Vilhena, delegado Flori (Podemos-Vilhena), a governador de Rondônia e o delegado Rodrigo Camargo como candidato a senador. Léo já conversa com lideranças partidárias a costura de alianças para projetar o Podemos na corrida eleitoral no intuito de conquistar o Palácio Rio Madeira e uma vaga ao Senado.
Ganhar
O ex-prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves (PSDB-Porto Velho), tem confidenciado a amigos que não deseja disputar o governo de Rondônia. Segundo o próprio Hildon, estaria motivado a disputar uma cadeira na Câmara dos Deputados. Hildon, se entrar na disputa majoritária, só tem um caminho: ganhar a eleição, do contrário, entra para o rol da maldição dos ex-prefeitos de Porto Velho de cair no ostracismo político.
Adiará
O vereador Thiago Tezzari (PSDB-Porto Velho) confidenciou à coluna que adiará os seus planos de conquistar uma cadeira na Assembleia Legislativa de Rondônia (ALERO) no ano eleitoral em curso. Tezzari disse que focará no seu mandato de vereador, fiscalizando o Poder Executivo municipal e propondo soluções para os problemas da capital.
Ecoparque
O Ecoparque de Porto recebe por mês uma média de 15 mil toneladas de resíduos sólidos provenientes dos municípios de Porto Velho, Candeias do Jamari e Nova Mamoré. O Ecoparque está se consolidando como referência em gestão de resíduos na Região Norte por contribuir diretamente na saúde pública, meio ambiente e na economia local.
Positivo
Em 12 anos de existência, o Ecoparque recolheu aproximadamente 180 mil toneladas de resíduos sólidos tratados, garantindo uma destinação correta e sustentável para os resíduos urbanos. Para o diretor comercial, Iuri Faria, “o caminho do Ecoparque é positivo porque gera empregos e reduz riscos ambientais devido a destinação correta dos resíduos urbanos”.
Balanço
Para o diretor comercial do Ecoparque, Iuri Faria, o balanço de 2025 comprova que o caminho trilhado é positivo. “Encerramos o ano com números consistentes e com a certeza de que estamos contribuindo com o meio ambiente, a saúde pública e o desenvolvimento econômico. É um modelo que gera empregos, reduz riscos ambientais e dá a destinação correta aos resíduos urbanos.”
Gera
Segundo o diretor comercial do Ecoparque, Iuri Faria, o empreendimento gera 155 empregos e a novidade para o ano de 2026 é a implantação de uma planta de produção de biogás e biometano, com instalação prevista para começar em 2027. A iniciativa é uma solução inovadora para o reaproveitamento energético dos resíduos orgânicos recebidos.
Sério
Falando sério, fisiologismo partidário é uma prática política em que partidos e parlamentares apoiam governos não por ideologia ou programa, mas em troca de cargos, verbas, emendas e benefícios pessoais ou partidários, priorizando o interesse próprio e o poder em detrimento do bem comum e da função legislativa, sendo um efeito comum no Brasil, associado à corrupção e ao clientelismo.
