Rocha mantém decisão; bolsonarismo impulsiona Marcos Rogério, e erro político fragiliza Sérgio Gonçalves

Por Robson Oliveira

Publicada em 17/03/2026 às 13h31

RECONFIGURAÇÕES

A mais recente pesquisa da Quaest* revela um dado que, à primeira vista, pode parecer contraditório, mas que na verdade expõe com precisão o atual estágio de volatilidade do eleitorado brasileiro. Enquanto 56% dos entrevistados afirmam já ter decidido em quem votar para presidente, um contingente expressivo de 43% admite que ainda pode mudar de candidato. A correlação entre esses dois percentuais indica que, embora haja uma maioria aparentemente consolidada, o cenário eleitoral permanece fluido e sujeito a reconfigurações relevantes.

REVISÃO

Esse quadro sugere que a decisão declarada por parte do eleitorado não necessariamente representa uma convicção sólida. Em ambientes de alta polarização, como o atual, é comum que o eleitor manifeste uma escolha antecipada, mas mantenha margem para revisão diante de novos fatos políticos, econômicos ou mesmo emocionais. Assim, o índice de 56% deve ser relativizado à luz dos 43% que reconhecem sua própria instabilidade.

SOLIDEZ

Quando se observa a base de apoio dos principais candidatos, essa dinâmica se torna ainda mais evidente. Entre os eleitores de Lula, historicamente, há uma tendência de maior fidelização, ancorada em ambiente ideológica e memória de governos anteriores. Esse eleitorado costuma apresentar menor taxa de oscilação, o que confere ao petista um núcleo mais sólido de sustentação.

PERMEÁVEL

Por outro lado, entre os apoiadores de Flávio, o comportamento tende a ser mais suscetível a variações conjunturais, especialmente influenciado por pautas momentâneas, desempenho de governo e clima político. Isso não significa fragilidade absoluta, mas aponta para uma base mais permeável a mudanças de humor do eleitorado.

PAPEL

A coexistência desses dois blocos, um mais consolidado e outro mais volátil, reforça a leitura de que a eleição ainda está em aberto. A margem de 43% de eleitores dispostos a mudar o voto funciona como um campo de disputa ativa, onde campanhas, narrativas e acontecimentos terão papel decisivo.

DÚVIDAS

Em síntese, a pesquisa não aponta apenas quem está na frente, mas revela, sobretudo, o grau de incerteza que ainda paira sobre o pleito. Mais do que números estáticos, os dados expõem um eleitor dividido entre decisão e dúvida, o que transforma cada movimento político em potencial fator de inflexão no rumo da eleição.

DISTINÇÃO

A correlação entre os dados da pesquisa nacional, que apontam 56% do eleitorado com voto decidido e 43% ainda suscetível a mudanças, ganha contornos particulares quando transportada para a realidade eleitoral de Rondônia. No estado, onde a direita é amplamente majoritária e a esquerda historicamente não alcança 30% dos votos, a aparente estabilidade do eleitorado assume um significado distinto do cenário nacional.

EIXO

Nesse contexto, o percentual de eleitores decididos não reflete uma divisão equilibrada entre campos ideológicos, mas sim a consolidação de uma hegemonia conservadora. A maior parte desse contingente está inserida no espectro da direita, o que reduz significativamente o espaço competitivo para candidaturas de esquerda e desloca o eixo da disputa para dentro do próprio campo dominante.

IDENTIDADE

Por outro lado, os 43% que admitem poder mudar de voto não indicam, em Rondônia, uma migração relevante entre direita e esquerda, mas sim uma volatilidade interna, marcada pela concorrência entre diferentes lideranças conservadoras. Trata-se de uma disputa por identidade, influência e legitimidade dentro de um mesmo eleitorado, que se orienta menos por divergências programáticas e mais por afinidade política e simbólica.

NÚCLEO

Esse fenômeno ajuda a explicar por que, mesmo com a maioria dos pré-candidatos posicionados à direita, a eleição estadual permanece aberta. O fator decisivo não será apenas o alinhamento ideológico, mas a capacidade de cada candidatura de se conectar com o eleitorado bolsonarista, que ainda representa o núcleo mais consistente e mobilizado da política local.

BENEFICIÁRIO

Nesse cenário, a pré-candidatura do senador Marcos Rogério (PL) tende a se beneficiar diretamente da associação com o bolsonarismo mais orgânico, funcionando como polo de atração para o eleitor fiel a esse campo. Ainda assim, a existência de múltiplas candidaturas competitivas dentro da direita mantém o ambiente eleitoral dinâmico e sujeito a reacomodações.

PERFIL

A síntese que emerge é clara. Em Rondônia, diferentemente do plano nacional, a volatilidade não altera o eixo ideológico da disputa, mas define qual liderança conseguirá hegemonizar o campo conservador. O eleitor já escolheu majoritariamente o lado em que está, mas ainda não decidiu, de forma definitiva, quem melhor o representa. É nesse intervalo entre convicção e escolha que a eleição será, de fato, decidida.

DELIRANTES

A sucessão estadual em Rondônia caminha para um desfecho previsível, apesar do barulho artificial que insiste em ocupar bastidores e manchetes. Ao que tudo indica, há mais gente interessada na renúncia do governador Marcos Rocha do que o próprio vice-governador Sérgio Gonçalves. A insistência no tema beira o delírio político, já que, na prática, a questão está resolvida há semanas.

INÓCUO

Marcos Rocha tem repetido à exaustão que permanece no cargo e não disputará o Senado. Não se trata de recado cifrado ou ambiguidade calculada, mas de uma decisão direta, reiterada em entrevistas e reafirmada publicamente. Com o prazo fatal de 4 de abril se aproximando, intensificam-se as pressões de toda ordem para que o governador “largue o osso” e abra caminho ao vice. Movimento inócuo. Não há qualquer indicativo de mudança de rota.

REALIDADE

O próprio governador, inclusive, solicitou espaço para voltar ao Podcast Resenha Politica no fim do mês, quando deverá reiterar, mais uma vez, sua permanência no cargo. Ou seja, quem ainda aposta em uma reviravolta trabalha mais com desejo do que com realidade.

FRACO

Nesse cenário, Sérgio Gonçalves precisa recalibrar sua estratégia. Caso queira sustentar uma candidatura ao governo, terá de fazê-lo sem contar com a máquina estatal como combustível. A dependência de um gesto que não virá apenas prolonga uma indefinição que enfraquece seu posicionamento político.

PREÇO

Sérgio é visto como alguém de trato fácil, mas a política não perdoa movimentos mal calculados. Ao flertar com uma articulação considerada temerária - a tentativa de viabilizar, por meio de iniciativa legislativa, a vacância do cargo de governador - acabou dando um passo maior que as pernas. O episódio foi interpretado como precipitação e lhe cobrou um preço alto.

DESLEALDADE

Neste ponto, Marcos Rocha encontra respaldo ao afirmar que foi traído. Mais do que um ruído institucional, o episódio expôs uma fissura política difícil de recompor. Em um ambiente onde lealdade e timing são ativos valiosos, erros dessa magnitude não passam sem consequências. Gonçalves, embora boa pessoa e com aparência serena, faltou em tese com a lealdade. Isto é fato.

*A pesquisa foi realizada entre os dias 6 e 9 de março, com 2004 entrevistas com eleitores de 16 anos ou mais. A margem de erro é de aproximadamente 2 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O estudo foi registrado e protocolado junto à Justiça eleitoral sob o número BR-05809/2026.