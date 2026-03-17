Funcultural de Porto Velho tem novo presidente, Caravana Sustentável percorre o interior, parceria Rogério/Hilton na sucessão estadual

Por Waldir Costa / Rondônia Dinâmica

Publicada em 17/03/2026 às 14h00

Cultura – O empresário Vanderlei Silva, foi nomeado pelo prefeito Leo Moraes (Podemos), que preside o partido no Estado, nomeou o novo presidente da Fundação Cultural de Porto Velho-Funcultural. Vanderlei, mais conhecido como Maraca, ocupava o cargo de Diretor Geral da fundação. Com amplo conhecimento sobre a área cultural, não somente no município, mas no Estado, Maraca tem capacidade e conhecimento para atender aos interesses do segmento, pois Porto Velho oferece amplas condições para investimentos no setor cultural, quase sempre esquecido pelos administradores públicos. A nomeação agradou o setor cultural do município e existe enorme expectativa sobre as ações futuras da importante área.

Caravana – Iniciativa coletiva da Apron, Faperon. Aprosoja, Fiero, OCB e Fecomércio desenvolverá no período de 6 a 9 de maio a Caravana Sustentável RO 2026, que estará percorrendo diversas regiões do Estado, para dialogar diretamente com os produtores rurais, lideranças do agronegócio e representantes institucionais. O objetivo é debater as principais demandas do setor produtivo de Rondônia, com a caravana reunindo seus membros para levantar e confrontar as necessidades do campo com o objetivo de fortalecer a produção sustentável e debater de forma ampla, propostas estratégicas para garantir um desenvolvimento sustentável e ampliar a competitividade do segmento agropecuário do Estado. No dia 6 a caravana sairá de Porto Velho passando por Ariquemes, Jaru e Ji-Paraná. No dia seguinte partirá de Ji-Paraná para São Miguel do Guaporé e Rolim de Moura. No dia 8, partirá de Rolim de Moura para a região da Rodovia do Boi e Cerejeiras, onde os membros da caravana participarão da abertura da Agrocom, que reúne produtores e as lideranças do Sul do Estado.

Sustentável – Os membros da caravana debaterão com representantes do setor agropecuário temas importantes como infraestrutura e logística, crédito e tributação, regularização fundiária e ambiental, sanidade e defesa agropecuária, energia e conectividade rural, inovação e tecnologia, segurança jurídica, indústria do agro e segurança rural, e o fortalecimento da Patrulha Rural, dentre outras prioridades. Adélio Barofaldi, que preside Associação dos Pecuaristas de Rondônia (Apron), disse que a mobilização nasce com a finalidade de aproximar entidades do setor produtivo sobre a realidade dos produtores de cada região. Argumentou Barofaldi, que ouvir quem produz é fundamental para que sejam formuladas propostas que fortalecem as famílias do campo. Para o presidente do sistema OCB/RO, Salatiel Rodrigues, a participação de as cooperativas no processo “reforça a união entre as instituições do setor produtivo”, e que o cooperativismo é fundamental para o desenvolvimento rural.

Revólveres – O tráfico de drogas pela BR 364, principal rodovia federal em Rondônia é intenso, e preocupante. Diariamente, graças a ações ostensivas da Polícia Rodoviária Federal (PRF) são aprendidos os mais variados tipos de drogas, com destaque para a cocaína e craque. Os entorpecentes seriam oriundos da Bolívia, país fronteiriço a Rondônia. Diariamente são apreendidas grandes quantidades de drogas ao longo da BR 364, mas esta semana, além de entorpecentes, foram apreendidos no compartimento de bagagem em um ônibus interestadual, pacote que foi despachado em Guajará-Mirim, município que faz fronteira com a Bolívia, separados pelo Rio Guaporé, 14 revólveres calibre 38. A princípio o suspeito disse que estava somente com uma mochila, mas os policiais constataram que havia no compartimento de carga uma bagagem em seu nome, que era a que continha os revólveres. O suspeito foi detido.

Parceria – O encontro do PL em Ji-Paraná, no sábado (14), com a presença do senador Flávio Bolsonaro, provável candidato a ´residente da República, marcou o lançamento da pré-candidatura do senador Marcos Rogério, que preside o partido no Estado, a governador. Mas também teve filiações de vários deputados estaduais, que deixaram seus partidos e se filiaram ao PL, inclusive do ex-presidente do MDB em Rondônia, deputado federal Lúcio Mosquini, que projeta a reeleição. Na oportunidade, ficou bem definido, que o ex-prefeito de Porto Velho, dois mandatos seguidos, mais de 70% de aprovação quando deixou a prefeitura será o candidato a vice de Rogério, formatando uma parceria das mais significativas para as eleições gerais de outubro, na sucessão estadual, unindo forças políticas da capital e do interior. Ambos já provaram que são bons de votos em eleições anteriores.

Respigo

O PL tem dois deputados na Assembleia Legislativa (Ale), Jean Mendonça, de Pimenta Bueno, que trabalha a reeleição, e Eyder Brasil, de Porto Velho, que está se transferindo para o PSD, presidido no Estado pelo governador Marcos Rocha. No encontro do partido em Ji-Paraná, assinaram fichas de filiação ao partido os parlamentares Ezequiel Neiva, (Cerejeiras), Luizinho Goebel (Vilhena), delegado Lucas Torres (Cujubim), Alan Queiroz (Porto Velho), Taíssa Sousa e Nim Barroso (Ji-Paraná) +++ Três estavam filiados ao Podemos (Goebel, Taíssa, Queiroz). Hoje o PL tem a maior bancada na Ale-RO, incluindo os que estão chegando, já que tem Jean Mendonça, eleito pelo partido e, por enquanto Eyder, que totalizaria oito dos 24 parlamentares +++ Em Ji-Paraná um grupo de alunos teria jogado pedras em uma viatura da Polícia Militar (PM), quebrando o para-brisas. Lamentável e triste, pois o “ataque” a pedradas teria partido de alunos de uma escola do Segundo Distrito com idade entre 7 e 8 anos...