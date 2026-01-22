Carnaval 2026 em Porto Velho terá folia para crianças

Publicada em 22/01/2026 às 09h20
Os pais em Porto Velho, ou quem está com crianças, mais uma vez vão poder apresentar a alegria do Carnaval aos pequenos. A prefeitura de Porto Velho, por meio da Fundação de Cultura de Município (Funcultural) organiza o Curumim Folia, no dia 1 de fevereiro, das 18h às 23h, uma festividade desenhada para oferecer um Carnaval seguro, inclusivo e voltado para a integração familiar.
O entorno do Mercado Cultura será tomado por uma energia contagiante. O Curumim Folia é um evento para as crianças assistirem e uma festa onde os pais participam da animação junto com seus pequenos.
Após atrair um público superior a 3.000 pessoas em 2025, o prefeito Léo Moraes projeta superar essa marca em 2026, consolidando o evento como um pilar fundamental do Carnaval voltado às famílias e crianças no Mercado Cultural.
"Preparamos um carnaval para que cada pai e cada mãe se sintam seguros ao trazer seus filhos para brincar com o Botinho, nosso mascote que exalta o orgulho de ser beiradeiro. Também é uma forma de fomentar a nossa economia criativa e o turismo, atraindo visitantes até de estados vizinhos," ressaltou o prefeito Léo.
FOCO NA FAMÍLIA
Preparamos um carnaval para que cada pai e cada mãe se sintam seguros ao trazer seus filhos, disse o Léo Moraes
O repertório e as atrações são pensados para o público infantil, contando com o Furacão Kid, a banda Os Bem Animados, o Bando do Quati e a Turma da Alegria com os palhaços Bozó e Lelé.
A festa celebra o tema "Béra Folia", valorizando a história do Rio Madeira e do povo local, com a presença do novo mascote oficial, o Botinho.
DICAS
Opte por roupas leves para que as crianças aproveitem a festividade;
O ambiente acolhedor do Mercado Cultural oferece opções de culinária regional;
Sempre beber água e passar protetor solar nos pequenos foliões.
Curumim Folia prova que o Carnaval é um patrimônio que fortalece os laços culturais e familiares, criando memórias inesquecíveis no centro histórico da capital.
Agenda para crianças:
Data: 1º de fevereiro de 2026 (domingo) das 18 às 23h.
Local: Mercado Cultural de Porto Velho.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!