Manutenção asfáltica fortalece condições de tráfego na RO-471, em Ministro Andreazza

Publicada em 22/01/2026 às 10h32
O governo de Rondônia avança na recuperação e manutenção da malha viária estadual, com o objetivo de melhorar a trafegabilidade dos moradores da Zona Rural, produtores e transportadores, principalmente no escoamento das produções agrícolas ao longo das rodovias. Neste mês, o Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO), promove a manutenção asfáltica em 27 quilômetros da RO-471, no município de Ministro Andreazza. As intervenções são executadas pela Usina de Asfalto de Cacoal, onde o trecho passa por melhorias no pavimento, correções de pontos essenciais e reforço da estrutura da pista, garantindo maior durabilidade da rodovia.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o trabalho faz parte de uma política de fortalecimento da infraestrutura viária estadual. “A manutenção adequada das rodovias garante mais tranquilidade para quem trafega, otimiza os recursos públicos e assegura melhores condições para o desenvolvimento das regiões”, enfatizou.
O diretor-geral do DER-RO, Eder André Fernandes, destacou que a definição do trecho seguiu critérios técnicos e de planejamento. “A RO-471 possui papel importante na integração regional e, a manutenção no momento adequado contribui para conservar a rodovia e manter a trafegabilidade.”
De acordo com o gerente da Usina de Asfalto de Cacoal, Sebastião Cardosos, os trabalhos incluem a recuperação do pavimento e a aplicação de material asfáltico adequado para aumentar a resistência da pista. Ele enfatizou que a equipe está empenhada em concluir o serviço com agilidade, mantendo o padrão exigido.
O responsável pela Coordenadoria de Usinas de Asfalto (Cousa), Lucas Albuquerque, salientou a importância da estrutura operacional do DER/RO. “A atuação das usinas regionais permite um atendimento mais ágil às demandas, fortalecendo a manutenção das rodovias e ampliando os benefícios para os municípios.
