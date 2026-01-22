Defesa Civil emite alerta laranja para chuvas intensas e ventos em Porto Velho

Publicada em 22/01/2026 às 10h42
A Defesa Civil Municipal emitiu um alerta para Porto Velho e região metropolitana nesta quinta-feira (22). A formação de áreas de instabilidade sobre o estado de Rondônia deve provocar ventos de alta intensidade, com volumes significativos de chuva ao longo das próximas horas.
De acordo com o alerta, os índices pluviométricos podem variar entre 30 e 60 mm/h, podendo atingir a marca de 100 mm em um único dia. Além da chuva volumosa, a maior preocupação das autoridades são as rajadas de vento, aumentando consideravelmente o risco de danos estruturais na cidade.
O cenário meteorológico traz riscos elevados para a população urbana e rural como, falta de energia elétrica e queda de árvores:
RECOMENDAÇÕES
Diante do alerta, a Defesa Civil da capital orienta que os cidadãos adotem medidas de autoproteção para minimizar danos e preservar a segurança:
Evitar áreas alagadas com veículos ou a pé
Abrigar-se em local seguro durante chuvas fortes
Não ficar embaixo de árvores
Não ficar próximo de poste e fiações elétricas
Evitar ficar próximo de muros ou encostas
A prefeitura monitora as alterações climáticas e as equipes de gestão estão prontas para ajudar à população.
No entanto, solicita que os munícipes acompanhem as informações oficiais pelo @defesacivilportovelho ou pelo site da Prefeitura, o www.portovelho.ro.gov.br. Em caso de emergência, ligar para 199 ou (69) 98473-2112.
