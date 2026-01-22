Advogado Breno de Paula vai palestrar no EYE Summit sobre impactos da Reforma Tributária na classe médica

Publicada em 22/01/2026 às 10h42
A segunda edição do EYE Summit será realizada nos dias 26 e 27 de fevereiro, no Rio de Janeiro (RJ), reunindo programação voltada à atualização e discussão de temas estratégicos para profissionais da área médica. Entre os assuntos em destaque está a Reforma Tributária e seus efeitos diretos sobre a rotina financeira de clínicas, consultórios e profissionais liberais.
Um dos palestrantes confirmados é o advogado tributarista Breno de Paula, que apresentará a palestra “Reforma Tributária: o impacto na classe médica”. A proposta é oferecer uma análise prática e objetiva sobre como as mudanças na legislação fiscal devem alterar a dinâmica tributária e a tomada de decisões no setor da saúde.
Breno de Paula possui sólida formação acadêmica e atuação consolidada no Direito Tributário. Ele é doutor e mestre pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e especialista em Política e Direito Tributário pela Fundação Getulio Vargas (FGV/DF). Também atua como professor de Direito Tributário, prestando consultoria estratégica para profissionais liberais, empresas e associações.
Segundo a apresentação do evento, o palestrante deve tratar da Reforma Tributária com foco nos impactos práticos na gestão financeira e nos resultados econômicos de clínicas e consultórios, trazendo orientações sobre interpretação e aplicação das mudanças com segurança jurídica.
O tema, considerado um dos mais relevantes do momento, foi incluído na programação do encontro por ter relação direta com planejamento financeiro, estrutura de custos e definição de estratégias de tributação adotadas por profissionais e estabelecimentos da área médica.
