Bandidos usam coquetel molotov e destroem carro na zona leste

Publicada em 22/01/2026 às 09h30
Na madrugada desta quinta-feira (22), mais um ataque incendiário foi registrado em Porto Velho, desta vez o alvo foi um carro no bairro Planalto, zona leste.
De acordo com testemunhas, criminosos foram vistos atirando garrafas de coquetel molotov no veículo e depois fugiram.
O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas o veículo foi destruído pelas chamas que se alastraram rapidamente. A Polícia Civil investiga.
