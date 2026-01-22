Bandidos usam coquetel molotov e destroem carro na zona leste
Por pvhnoticias.com
Publicada em 22/01/2026 às 09h30
Nos acompanhe pelo Google News

 Na madrugada desta quinta-feira (22), mais um ataque incendiário foi registrado em Porto Velho, desta vez o alvo foi um carro no bairro Planalto, zona leste.

De acordo com testemunhas, criminosos foram vistos atirando garrafas de coquetel molotov no veículo e depois fugiram.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas o veículo foi destruído pelas chamas que se alastraram rapidamente. A Polícia Civil investiga. 

Polícia Polícia
Imprimir imprimir