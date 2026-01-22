Motociclista fica ferido após colisão caminhão na BR-364 saída de Ji-Paraná

Publicada em 22/01/2026 às 08h50
Um grave acidente de trânsito foi registrado por volta do meio-dia desta quarta-feira, 21 de janeiro de 2026, na BR-364, em Ji-Paraná, no trecho de saída para Ouro Preto do Oeste, envolvendo uma motocicleta e um caminhão.
De acordo com informações apuradas no local, o caminhão seguia no sentido Ouro Preto do Oeste quando o motociclista tentou atravessar a rodovia para acessar uma estrada vicinal.
Com o impacto, o motociclista foi arremessado ao solo, sofrendo diversos ferimentos pelo corpo, além de suspeita de fraturas, o que exigiu atendimento médico imediato.
Equipes de socorro da concessionária responsável pela BR-364 chegaram rapidamente ao local, prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam a vítima ao hospital municipal, onde passou por avaliação médica e exames complementares.
As causas do acidente deverão ser investigadas pelas autoridades competentes. Durante o atendimento, o tráfego ficou parcialmente interditado, sendo normalizado após a remoção da vítima e dos veículos.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!