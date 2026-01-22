Carreta carregada com bebida pega fogo na BR 364 na “Curva da Morte”

Publicada em 22/01/2026 às 09h00
Uma carreta carregada com bebidas pegou fogo e foi completamente destruída por um incêndio na tarde desta quarta-feira, dia 21, na BR-364, em um trecho conhecido como “Curva da Morte”, nas proximidades do km 411.
O veículo seguia no sentido Ouro Preto do Oeste a Jaru quando, segundo informações preliminares, apresentou problemas mecânicos que teriam provocado o início do incêndio. As chamas se espalharam rapidamente, tomando toda a carreta em poucos minutos e impossibilitando qualquer tentativa de contenção imediata.
O motorista conseguiu sair do veículo a tempo e não sofreu ferimentos. Apesar do susto, foram registrados apenas danos materiais, com perda total da carreta e da carga.
Em razão do incêndio, uma extensa fila de veículos se formou nos dois sentidos da rodovia, causando lentidão e transtornos aos motoristas que trafegavam pelo local. A Polícia Rodoviária Federal e o Corpo de Bombeiros foram acionados, mas, devido à intensidade das chamas não foi possível salvar o veiculo.
As causas do incêndio deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.
