PM aprende drogas e objetos de procedência duvidosa em Vilhena

Publicada em 22/01/2026 às 09h15
A Polícia Militar tomou conhecimento que indivíduos não identificados haviam furtado vários objetos em um estabelecimento comercial no bairro Setor 19 na manhã desta quarta-feira, 21.
Diante da situação os policiais realizaram diligências nas imediações e se deslocaram até um imóvel situado na rua Amapá, no bairro Novo Tempo, local já conhecido por invasões e pela recorrente presença de usuários de drogas.
No endereço, dois homens foram abordados e identificados pelas iniciais J.S.P., 25 anos, e W.P.R., 23. No interior do imóvel, os policiais localizaram um invólucro plástico contendo fragmentos de substância aparentando ser crack, dois aparelhos celulares da marca Samsung, um tablet da marca Intel de cor branca, um óculos de sol, sete ferramentas diversas e a quantia de R$ 290 em dinheiro.
Questionados, os abordados negaram a autoria do furto e não souberam informar a procedência dos objetos encontrados. Os dois já respondem por crimes como roubo, receptação, posse de drogas e furtos.
Diante dos indícios encontrados no local, os dois homens receberam voz de prisão e foram conduzidos à autoridade policial para as providências cabíveis.
