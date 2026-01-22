Projeto habitacional amplia diálogo com moradores do Pró-Moradia Leste 

Publicada em 22/01/2026 às 08h56
A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Cidade (Semdec), realizou no último sábado (17) uma reunião ampliada com moradores do Residencial Pró-Moradia Leste I. A ação contou com palestra orientativa, adesão ao Projeto de Trabalho Social e coleta de assinaturas do Termo de Adesão.
O encontro teve caráter informativo, com a apresentação dos principais pontos do projeto, incluindo direitos e deveres dos moradores, normas contratuais e responsabilidades previstas para cada família beneficiada. Durante a atividade, os participantes puderam esclarecer dúvidas e compreender as etapas do programa.
A ação registrou ampla participação da comunidade e contou com o apoio da equipe técnica da Semdec, que atuou para garantir organização, acolhimento e transparência durante todo o processo de adesão.
Além das orientações, o evento promoveu integração entre as famílias, com distribuição de lanches e espaço de lazer voltado ao público infantil, contribuindo para um ambiente mais participativo.
A atividade aconteceu na Escola Municipal Engenheiro Walmer Adão Denny, no bairro Socialista, e reforçou o compromisso da gestão municipal em conduzir políticas habitacionais com diálogo e responsabilidade.
A Semdec seguirá com ações de acompanhamento social e fiscalização, garantindo que os moradores tenham acesso às informações sobre regras, benefícios e compromissos do Projeto Pró-Moradia Leste.
