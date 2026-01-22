Alex Redano recebe liderança da Omeron na presidência da Assembleia Legislativa

Publicada em 22/01/2026 às 08h20
Presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia, Alex Redano (Foto: Mateus Andrade | Jornalista)
O presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia, Alex Redano, recebeu nesta semana, na sede do Parlamento Estadual, o presidente da Ordem dos Ministros Evangélicos do Estado de Rondônia, Izaias Nunes da Fonseca, acompanhado do secretário executivo da entidade, Benedito Alves.
Durante o encontro, os representantes da Ordem dos Ministros Evangélicos do Estado de Rondônia apresentaram oficialmente a instituição, sua finalidade estatutária e as ações desenvolvidas no fortalecimento da fé cristã e na união de ministros evangélicos que atuam em todo o estado.
Izaias Nunes da Fonseca destacou que a Omeron congrega pastores, evangelistas, bispos, missionários e demais líderes religiosos, respeitando a autonomia das igrejas e promovendo princípios cristãos fundamentados nas Sagradas Escrituras. Segundo ele, a entidade busca contribuir com a sociedade por meio do diálogo institucional, da ética e do compromisso social.
O presidente Alex Redano ressaltou a importância do respeito à liberdade religiosa e da parceria entre o Poder Legislativo e as organizações representativas da fé, enfatizando que a Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia permanece aberta ao diálogo com entidades que atuam de forma responsável e comprometida com o bem comum.
Ao final da reunião, Redano agradeceu a visita, reforçou o reconhecimento ao trabalho desenvolvido pela Omeron em Rondônia e colocou a Presidência da Assembleia à disposição para futuras contribuições institucionais.
