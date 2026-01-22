Dr. Luís do Hospital participa da inauguração do Hospital da Criança em Jaru

Publicada em 22/01/2026 às 08h30
O deputado estadual Dr. Luís do Hospital participou, na última terça-feira (20), da inauguração do Hospital da Criança Amanda Coimbra Zanella Vito, em Jaru. A unidade foi construída com recursos de emenda parlamentar do deputado federal Lúcio Mosquini, em parceria com a gestão municipal, sob a liderança do prefeito Jeverson Lima e do vice-prefeito Grécio Benedito.
Presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero), Dr. Luís destacou que a entrega do hospital representa um avanço concreto para o atendimento pediátrico no município e reforça a importância da atuação conjunta entre parlamentares e administração local para garantir melhorias reais à população.
Além de acompanhar a inauguração, o deputado teve participação direta na estruturação da unidade ao viabilizar emenda parlamentar destinada à aquisição dos mobiliários e equipamentos do hospital, assegurando condições adequadas de funcionamento desde o início das atividades.
“Nosso compromisso não é apenas com a entrega de prédios, mas com hospitais que funcionem de verdade, com equipamentos, estrutura e condições dignas para atender a população e também para o trabalho dos profissionais de saúde”, afirmou o parlamentar durante a solenidade.
Ao comentar a importância da nova unidade, Dr. Luís do Hospital ressaltou o impacto direto para as famílias do município. Segundo ele, o Hospital da Criança nasce com a missão de ampliar o cuidado com a infância e oferecer mais segurança e tranquilidade aos pais.
Ao final do evento, o deputado parabenizou a administração municipal pela condução do projeto e reforçou que parcerias bem alinhadas entre parlamentares e gestores locais são fundamentais para garantir avanços duradouros na saúde pública.
O Hospital da Criança Amanda Coimbra Zanella Vito conta com 17 leitos para internação, setor de emergência, posto de enfermagem, brinquedoteca, recepção, sala de prescrição, áreas de observação, sala de estar, copa e outros ambientes planejados para oferecer atendimento humanizado, seguro e adequado ao público infantil.
