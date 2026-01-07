Após gravar com o filho, Andressa Urach rebate: “Eu gero dignidade”

Publicada em 07/01/2026 às 10h55
Após ser alvo de duras críticas nas redes sociais por conta do suposto vídeo adulto gravado com o filho, Andressa Urach voltou a se manifestar publicamente nesta terça-feira (6). Em uma sequência de stories publicados no Instagram, a influenciadora refletiu sobre o momento atual e comentou os próximos passos de sua carreira.
Na publicação, Andressa confirmou que está desenvolvendo uma plataforma própria de conteúdo adulto e afirmou que pretende seguir focada no projeto, apesar da repercussão negativa recente. “Mesmo com pessoas tentando me prejudicar, eu escolho construir”, escreveu.
Segundo a influenciadora, a nova plataforma terá como objetivo gerar oportunidades para criadores de conteúdo adulto, segmento que, segundo ela, costuma ser marginalizado. Andressa ressaltou que a iniciativa será conduzida dentro da legalidade e destacou a importância da autonomia financeira desses profissionais.
“Enquanto alguns espalham ódio, eu gero renda. Eu gero autonomia. Eu gero dignidade. Meu compromisso não é com o moralismo seletivo. É com o direito de trabalhar, existir e prosperar”, afirmou. Em outro trecho, a produtora de conteúdo reforçou que pretende manter o foco no crescimento do projeto, minimizando as críticas. “O resto é barulho. O foco é avanço”, completou.
A manifestação ocorre após a influenciadora ser fortemente criticada nas redes sociais por supostamente promover incesto ao divulgar a gravação com Arthur Urach, seu filho mais velho. O episódio gerou debates intensos entre internautas, com acusações, questionamentos e especulações sobre o conteúdo anunciado.
Até o momento, Andressa Urach não apresentou novos detalhes técnicos sobre o funcionamento da plataforma nem comentou diretamente as acusações, limitando-se a reforçar o posicionamento de que seguirá investindo no projeto profissional.
