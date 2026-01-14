Após fala de Solange Couto no BBB 26, governo esclarece regras do Bolsa Família

Publicada em 14/01/2026 às 15h10
Uma declaração exibida no BBB 26 provocou reação direta do Governo Federal nas redes sociais. Na terça-feira (13), o perfil oficial do Executivo no X (antigo Twitter) publicou um esclarecimento após falas atribuídas à atriz Solange Couto sobre educação e programas sociais.
Na manifestação, o governo destacou que o reality voltou a impulsionar debates públicos, mas fez questão de corrigir interpretações associadas ao Bolsa Família. Segundo a publicação, o benefício não afasta crianças e adolescentes da escola; ao contrário, sua manutenção depende do cumprimento de regras educacionais, como matrícula regular e frequência mínima de 75% para menores de 18 anos que ainda não concluíram a educação básica.
Dentro da casa, Solange não citou nominalmente o Bolsa Família, nem mencionou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ou qualquer autoridade federal. Ainda assim, o teor da fala foi interpretado por parte do público como crítica a políticas de transferência de renda. “Não vou citar o benefício, mas uma pessoa influente do país disse: ‘É melhor ter benefícios do que estudar’”, afirmou a atriz durante a conversa, acrescentando exemplos que, segundo ela, presenciou.
A repercussão foi imediata nas redes sociais, com usuários relacionando o comentário ao programa social e levantando especulações sobre possíveis posicionamentos políticos da atriz, inclusive associações ao ex-presidente Jair Bolsonaro.
Diante das leituras feitas pelo público, Morena Mariah, filha de Solange Couto, decidiu se pronunciar para defender a mãe. Em declaração pública, ela negou alinhamento partidário e afirmou que a atriz não tem militância política nem domínio aprofundado sobre o tema. “Minha mãe não é bolsonarista, nunca foi. Ela não é militante e pode, como qualquer pessoa, cometer equívocos nesse tipo de discussão”, disse.
O BBB voltou e tá na boca do povo.
Mas ao contrário do que disseram no programa, o Bolsa Família não tira ninguém da escola.
Na verdade os filhos menores de 18 que não concluíram a educação básica têm que estar matriculados e indo a 75% das aulas pro benefício ser pago.#BBB26— Governo do Brasil (@govbr) January 13, 2026
Comentários
Seja o primeiro a comentar!