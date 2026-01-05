Após dívida de IPTU, Renato Aragão coloca mansão de luxo à venda no Rio

Publicada em 05/01/2026 às 11h12
O humorista Renato Aragão decidiu colocar à venda um imóvel de alto padrão no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio de Janeiro. A mansão está anunciada por R$ 16 milhões e a negociação ocorre após o artista passar a integrar a lista de devedores da Prefeitura por uma dívida de IPTU superior a R$ 548 mil.
O débito, segundo registros, corresponde a parcelas do imposto não quitadas entre 2021 e 2023. Caso a pendência não seja regularizada ou não haja apresentação de garantia à Justiça, o processo pode avançar para medidas como bloqueio de contas bancárias ou penhora de bens.
O imóvel colocado à venda chama atenção pelo porte. São cerca de 3 mil metros quadrados de área construída, com uma sala principal de aproximadamente 100 m², além de biblioteca, dois escritórios, sala de costura, três lavabos e quatro suítes, uma delas equipada com banheira de hidromassagem. A área externa inclui piscina e espaços de lazer, em um terreno que soma cerca de 400 mil metros quadrados.
Conhecido nacionalmente pelo personagem Didi Mocó, Renato Aragão ainda não se manifestou publicamente sobre a venda do imóvel nem sobre a estratégia para quitar o débito tributário.
