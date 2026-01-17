Adolescente é atacado a tiros dentro empresa de auto center em Itapuã

Publicada em 17/01/2026 às 09h30
Um adolescente de 17 anos foi vítima de uma tentativa de homicídio na tarde desta sexta-feira, 16 de janeiro, no município de Itapuã do Oeste. O crime aconteceu enquanto o jovem realizava suas atividades laborais em uma empresa de auto center localizada no centro da cidade.
De acordo com as primeiras informações colhidas no local, o jovem foi surpreendido por disparos de arma de fogo durante o expediente. Mesmo ferido, ele ainda conseguiu correr para tentar escapar do agressor, mas acabou caindo em uma via pública nas proximidades do estabelecimento após ser atingido.
Moradores e colegas de trabalho acionaram o socorro imediato. Após receber os primeiros atendimentos na unidade de saúde local, a gravidade dos ferimentos exigiu que o adolescente fosse transferido para o pronto-socorro do Hospital João Paulo II, em Porto Velho, onde permanece sob cuidados médicos.
A Polícia Militar foi acionada e realizou buscas pela região central de Itapuã do Oeste, mas nenhum suspeito foi localizado até o momento. A motivação do ataque ainda é desconhecida, e o caso deve ser investigado pela Polícia Civil para identificar os responsáveis pelo crime.
O estado de saúde atualizado da vítima não foi divulgado pela unidade hospitalar. O crime causou apreensão entre os moradores da pequena localidade, que acompanharam a movimentação das viaturas e da ambulância durante o resgate do trabalhador.
