Ação integrada da Polícia resulta em prisão e apreensão de drogas com apoio do Canil

Publicada em 09/01/2026 às 08h30
Durante A uma Abordagem, um suspeito foi abordado em via pública, sendo encontrada com ele uma porção de entorpecente escondida junto ao corpo. Ao ser questionado, o homem apresentou informações contraditórias sobre seu endereço, o que levantou suspeitas por parte dos policiais.
Diante da situação, as equipes seguiram até o imóvel correto, onde foram realizadas buscas com o apoio do cão farejador K9 Logan. Durante a varredura no interior da residência, o cão indicou a presença de drogas escondidas em um dos quartos. No local, foram encontradas porções significativas de substâncias análogas a crack e cocaína, já embaladas e prontas para a comercialização.
Com base nos fatos, foi dada voz de prisão ao suspeito, que foi conduzido à unidade policial juntamente com as drogas apreendidas e um veículo utilizado na ação. O material foi apresentado à autoridade policial, e a Polícia Civil dará continuidade às investigações para apurar possíveis desdobramentos do caso.
A ação reforça o trabalho conjunto das forças de segurança e o compromisso no combate ao tráfico de drogas e à criminalidade no município de Jaru.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!