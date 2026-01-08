Ação integrada da PM resulta na prisão de suspeitos e apreensão de drogas

Publicada em 08/01/2026 às 13h50
Uma ação integrada do Núcleo de Inteligência da Polícia Militar, com apoio da Patrulha Rural e do Canil, resultou na apreensão de entorpecentes, instrumentos utilizados no tráfico de drogas e diversos objetos sem procedência comprovada, durante diligências realizadas na tarde da última quarta-feira (7), em um bairro do município.
A operação foi desencadeada após levantamento de informações de inteligência que apontavam dois imóveis localizados na mesma via como possíveis pontos de apoio para o comércio ilícito de drogas e para a receptação de produtos provenientes de furto. Diante das informações, as equipes policiais deslocaram-se aos endereços indicados para averiguação.
No primeiro imóvel vistoriado, após autorização da moradora, os policiais localizaram uma porção de substância análoga à maconha, além de uma balança de precisão, um simulacro de arma de fogo e uma sacola contendo entorpecente com peso aproximado de 47 gramas. No local, também foi constatado forte odor característico da droga, indicando recente manipulação do material.
Em continuidade às diligências, a equipe deslocou-se até um segundo imóvel situado em frente ao primeiro endereço, onde foram encontradas três porções de substância análoga à cocaína, já fracionadas e prontas para a comercialização, bem como outra balança de precisão, reforçando os indícios da prática do tráfico de drogas.
Durante as buscas no primeiro imóvel, em um cômodo utilizado por outro morador, foram localizadas diversas ferramentas sem comprovação de origem, além de mais uma balança de precisão, duas porções de substância análoga à maconha, com peso aproximado de 8 gramas, e uma caderneta contendo anotações manuscritas com registros de valores, datas e quantidades, material comumente associado à contabilidade do comércio ilícito de entorpecentes.
Em razão da extensão do imóvel e da necessidade de uma varredura mais minuciosa, foi solicitado apoio do Canil da Polícia Militar. Com o emprego dos cães farejadores, foi localizada ainda outra porção de substância análoga à maconha, com peso aproximado de 46 gramas, ampliando o volume total de entorpecentes apreendidos na ação.
Diante da materialidade delitiva e dos indícios suficientes de autoria, duas pessoas foram presas e conduzidas à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com todo o material apreendido, para os procedimentos legais cabíveis.
Após o encerramento da ocorrência, a Polícia Militar manteve patrulhamento ostensivo preventivo nas imediações, reforçando a presença policial e contribuindo para a manutenção da ordem pública e da segurança da comunidade.
