Ação do GIRO e BPTAR prende três com revólver e drogas no Marcos Freire

Publicada em 08/01/2026 às 09h15
Uma ação integrada realizada por policiais do GIRO e do Batalhão de Policiamento Tático de Ação e Reação (BPTAR) resultou na prisão de três suspeitos na noite desta quarta-feira (7), na Rua Jacobina, no bairro Marcos Freire, em Porto Velho.
Durante a abordagem policial, os indivíduos foram flagrados em posse de um revólver calibre .38, além de munições. No local, os militares também apreenderam um tablete de maconha, várias porções da mesma substância, uma balança de precisão, dinheiro em espécie e materiais utilizados para embalar entorpecentes, configurando o crime de tráfico de drogas.
Diante dos fatos, os três suspeitos receberam voz de prisão e foram encaminhados ao Departamento de Flagrantes, juntamente com todo o material apreendido, onde permaneceram à disposição da Justiça. A ação reforça o trabalho integrado das forças especializadas no combate ao tráfico de drogas e à criminalidade em Porto Velho
