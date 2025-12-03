Publicada em 03/12/2025 às 15h57
Zé Felipe divertiu o público ao compartilhar, durante sua apresentação no Festival Amor & Drena, em Luanda, neste sábado (29), uma “ameaça” bem-humorada que recebeu do pai, Leonardo, antes do show. O cantor revelou que o sertanejo fez apenas um pedido — ou melhor, uma exigência — já que não visita Angola há cerca de 20 anos.
Segundo Zé Felipe, Leonardo enviou um recado carinhoso e firme: “Zé, faz uns 20 anos que eu não vou aí. Estou morrendo de saudade do povo da Angola e, se você não cantar uma música minha aí, você não precisa me chamar de pai mais”, relatou ele no palco, arrancando risadas da plateia.
Cumprindo a promessa, o marido de Ana Castela incluiu no repertório sucessos marcantes de Leonardo, entre elas Pense em Mim, clássico dos tempos da dupla Leandro & Leonardo, que embalou o público angolano.
Após o show em Luanda, Zé Felipe seguiu para Portugal, onde se apresentou em duas noites consecutivas. Agora, retorna ao Brasil para um show em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, nesta sexta-feira (5).
