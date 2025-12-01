Publicada em 01/12/2025 às 16h42
Sonia Abrão voltou a criticar Rayane Figliuzzi durante o A Tarde É Sua desta segunda-feira (1º). A apresentadora reagiu ao comentário feito pela ex-participante de A Fazenda 17, que afirmou que atuar ao lado de Belo poderia representar uma “cura” para Viviane Araújo.
Rayane, atual namorada do cantor — que interpreta Misael em Três Graças —, disse acreditar que o reencontro profissional seria positivo para a atriz. “Acho que vai ser bem legal pra ela mesmo, sabe? Acho que pra ela se curar também”, declarou.
A fala irritou Sonia Abrão, que respondeu de maneira dura. “O que é isso, ousada? Abusada! Nem um ano de relacionamento com Belo e vem querer falar de quem foi casada de 98 a 2007? A Viviane tem história, passado e UMA HISTÓRIA DE AMOR!”, disse a apresentadora ao vivo.
Viviane Araújo, por sua vez, também rebateu a sugestão de “cura emocional”. “Não preciso de cura para atuar com o Belo. É um trabalho. A gente está ali atuando. Eu faço o que amo e o que gosto. É pelo meu trabalho mesmo”, afirmou.
