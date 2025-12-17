Quem será o campeão do mundo? ; Vasco e Corinthians jogam; Tabelinha Rondoniense

Publicada em 17/12/2025 às 08h20
Quem será o campeão do mundo? Flamengo e PSG se enfrentam hoje. Copa do Brasil: Vasco e Corinthians fazem o primeiro jogo da final. Tabelinha Rondoniense: Jiu-Jitsu e Handebol são destaques.
PSG e Flamengo: vale o mundo para o Mengão. Corinthians e Vasco: começa a decisão da Copa do Brasil.
Intercontinental - O Flamengo entra em campo hoje (17), às 12h, para disputar a final da Copa Intercontinental contra o Paris Saint-Germain, no estádio Ahmad bin Ali, no Catar. Embalado por uma temporada histórica, com títulos do Estadual, Supercopa, Brasileirão e Libertadores, o Rubro-Negro busca fechar o ano com a quinta taça.
Campeão mundial em 1981, o Fla tenta o segundo troféu intercontinental, após eliminar Cruz Azul e Pyramids. Já o PSG, campeão europeu, entra direto na final e busca o título inédito.
Sem desfalques, o Flamengo confia na força coletiva e na experiência do elenco. Filipe Luís acredita em um jogo “perfeito” para vencer o poderoso rival francês e fazer história mais uma vez.
Copa do Brasil - A Copa do Brasil entra em sua fase mais aguardada. Corinthians e Vasco abrem a final nesta quarta-feira, às 20h30, na Neo Química Arena, após campanhas marcadas por superação. O jogo de volta será no domingo (21), às 18h, no Maracanã, e em caso de empate no placar agregado, o campeão será definido nos pênaltis.
O Corinthians chega embalado pelo espírito copeiro. Mesmo após terminar o Brasileirão em 13º, eliminou o Cruzeiro com vitória fora e brilho de Hugo Souza nas penalidades, no jogo de volta, após o time mineiro vencer (1x2) na Neo Química Arena. Já o Vasco superou Botafogo e Fluminense, sempre contando com decisões nos detalhes e grandes atuações do goleiro Léo Jardim.
Com retrospecto favorável ao Timão, a promessa é de dois jogos equilibrados e de muita emoção na briga pelo título nacional.
Tabelinha Rondoniense
Rondônia no topo do mundo do jiu-jitsu. Projeto de Jiu-Jitsu completa 10 anos e transforma vidas em Ji-Paraná. Cacoal domina e confirma força no Handebol Rondoniense 2025.
Jiu-Jitsu - Rondônia entrou para a história do jiu-jitsu mundial com a conquista de Chaise Olímpio. O atleta rondoniense foi campeão mundial No-Gi na categoria Master 2, faixa preta, meio-pesado, em competição realizada em Las Vegas, nos Estados Unidos. O torneio reuniu atletas de alto nível, e Chaise brilhou ao garantir o lugar mais alto do pódio.
Com o feito, ele se torna o primeiro rondoniense campeão mundial No-Gi da história. Professor e treinador no CT Irmãos Olímpio, Chaise já havia conquistado o terceiro lugar no Mundial de Kimono neste ano, também em Las Vegas. A vitória reforça a força do jiu-jitsu rondoniense e inspira novos atletas, mostrando que talento e dedicação podem levar Rondônia ao cenário mundial.
Projeto - O jiu-jitsu segue mudando histórias em Ji-Paraná. Liderado pelo professor Valdemar Albuquerque, faixa preta e responsável pela equipe Guerreiros da Paz, o projeto social completa 10 anos de atuação oferecendo disciplina, inclusão e oportunidades por meio do esporte. Desenvolvido em parceria com a Igreja Amiga, o trabalho nasceu com o objetivo de afastar crianças e adolescentes das ruas e aproximá-los de valores como respeito e convivência.
Atualmente, cerca de 138 alunos participam do projeto, que atende crianças, jovens e adultos. Sete professores, formados dentro da própria iniciativa, ajudam no acompanhamento técnico e social. Com apoio da GF Team Rondônia, o projeto se consolidou e segue forte, formando cidadãos e mostrando que o esporte é um caminho de transformação e esperança.
Handebol - Cacoal foi o grande destaque do Campeonato Rondoniense de Handebol Adulto 2025, disputado nos dias 13 e 14 de dezembro. Jogando em casa, as equipes masculina e feminina brilharam na fase decisiva e reforçaram a hegemonia do município na modalidade.
No feminino, a AMEC Cacoal foi impecável. Invicta em toda a temporada, venceu a Semtec de Ariquemes por 21 a 15 na final e garantiu o título estadual com autoridade. Já no masculino, Cacoal superou a Semtec por 28 a 27 em uma final emocionante, ficando com o título da 3ª fase e o vice-campeonato geral.
Os resultados coroam o trabalho técnico, o apoio da AMEC e a força da torcida, consolidando Cacoal como referência do handebol em Rondônia.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!