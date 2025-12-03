Joelma repreende fã após ser tocada no bumbum durante show em Belém
Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 03/12/2025 às 11h03
Joelma, 51, passou por um momento desagradável durante sua apresentação no Festival LED, em Belém (PA), na noite desta terça-feira (2). Enquanto cumprimentava o público, um fã tocou em seu bumbum, o que levou a cantora a reagir imediatamente.

Em vídeo que circula no X (antigo Twitter), é possível ver Joelma fazendo um gesto de reprovação com as mãos, deixando claro que não aprovou a atitude. Após a bronca, ela retomou a performance sem prolongar o episódio.

Pouco antes de subir ao palco, a artista encontrou Fafá de Belém nos bastidores do evento. As duas posaram juntas e Joelma publicou registros do encontro em seu Instagram.

 

