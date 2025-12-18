Final da Copa do Mundo de Várzea acontece neste sábado em Porto Velho

Publicada em 18/12/2025 às 14h57
Neste sábado 20 de dezembro será realizada a final da Copa do Mundo de Várzea, campeonato de futebol de várzea do estado de Rondônia. Na mesma data, também ocorrerá a partida que define o terceiro e o quarto lugar da competição.
A programação prevê dois jogos para encerrar o torneio. A Copa do Mundo de Várzea reúne equipes da modalidade no estado e chega à fase final após a realização das etapas anteriores.
O deputado Edevaldo Neves é citado como apoiador da competição e de iniciativas relacionadas ao futebol de várzea. Segundo a divulgação, o parlamentar incentiva ações voltadas à prática esportiva, ao lazer, à integração social e à participação de atletas no estado.
A organização convida o público a acompanhar os jogos e participar do encerramento da competição.
