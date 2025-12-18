Laudo judicial aponta fraude em contrato atribuído a Ana Hickmann

Publicada em 18/12/2025 às 16h07
Um exame técnico realizado no âmbito do Judiciário colocou em xeque a validade de um contrato utilizado para cobrar um empréstimo da empresa Hickmann Serviços, ligada à apresentadora Ana Hickmann. A perícia concluiu que as assinaturas atribuídas à comunicadora nos documentos analisados não foram produzidas por ela. A informação foi divulgada pela colunista Fábia Oliveira.
O laudo foi elaborado após questionamento formal apresentado pela defesa da apresentadora, que contestou a autenticidade da cédula de crédito bancário usada pelo Banco Safra como base para a ação de execução. Segundo os autos, Ana Hickmann e a empresa alegam que o documento não contou com sua anuência nem autorização válida.
Para esclarecer a controvérsia, a Justiça nomeou uma perita especializada, responsável por comparar as assinaturas contestadas com registros gráficos reconhecidos como autênticos da apresentadora. A análise incluiu critérios técnicos utilizados em exames grafotécnicos, como fluidez do traço, pressão da escrita, ritmo e padrão de execução.
De acordo com o parecer técnico, os elementos observados não coincidem com o padrão gráfico de Ana Hickmann. A perita apontou divergências suficientes para afastar a possibilidade de que as assinaturas e rubricas tenham sido feitas pela comunicadora, concluindo pela falsidade do material analisado.
A ação judicial teve origem na cobrança de um empréstimo de R$ 315 mil, contratado em 2020, cujo pagamento, segundo o banco, deveria ocorrer em 30 parcelas. Com a apresentação do laudo, o juiz responsável pelo caso decidiu suspender temporariamente a execução, decisão tomada na última segunda-feira (15), com base no princípio da cautela.
Apesar do impacto da perícia no andamento do processo, o laudo ainda não foi homologado oficialmente. A ação segue em tramitação, e a Justiça ainda deverá se manifestar de forma definitiva sobre a validade do documento e os desdobramentos da cobrança.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!