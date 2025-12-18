Lula reage a Zezé Di Camargo e defende filhas de Silvio Santos: “Cretinice ”

Publicada em 18/12/2025 às 16h01
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva comentou nesta quinta-feira (18/12) as declarações feitas pelo cantor Zezé Di Camargo contra o SBT, após a participação do chefe do Executivo e de ministros do Supremo Tribunal Federal na inauguração do canal SBT News, ocorrida na semana passada.
Ao final de uma entrevista coletiva no Palácio do Planalto, Lula pediu que jornalistas da emissora presentes transmitissem sua solidariedade às filhas de Silvio Santos, responsáveis pela gestão do grupo após a morte do empresário. Na ocasião, o presidente fez críticas diretas ao cantor e manteve o tom duro ao avaliar as declarações.
“Aliás, eu queria terminar esta entrevista aqui… Quem é do SBT aqui? Quero que você transmita às filhas do Silvio Santos a minha solidariedade pela cretinice do ataque que o Zezé Di Camargo fez a elas. Ele não teria coragem de fazer aquele ataque a homens, mas fez a mulheres. E quero terminar dizendo para vocês, mulheres, que a minha luta contra o feminicídio é de verdade”, afirmou Lula.
A fala do presidente foi uma resposta ao vídeo divulgado por Zezé Di Camargo no início da semana, no qual o cantor criticou a emissora e pediu que o SBT deixasse de exibir o especial de Natal que ele gravou. Na gravação, o sertanejo afirmou que as filhas de Silvio Santos estariam se “prostituindo” ao governo federal, em referência à presença de autoridades no evento de lançamento do canal de notícias.
As declarações do artista geraram ampla repercussão e dividiram opiniões nas redes sociais e no meio político, levando a manifestações públicas em defesa das dirigentes do SBT e críticas ao conteúdo e ao tom utilizado pelo cantor.
