Servidores participam de concurso de ornamentação na Semad

Publicada em 18/12/2025 às 16h20
Em clima de boas festas, as dependências da Secretaria Municipal de Administração (Semad) se tornou um espaço encantado neste final de ano por conta do concurso que irá escolher o departamento natalino mais enfeitado
Com criatividade e engenhosidade, os servidores de cada setor instalado no prédio da Semad, localizado na região central da cidade, transformaram o ambiente, deixando o espaço mais bonito e acolhedor, refletindo o espírito natalino e o cuidado com os cidadãos que buscam atendimento na unidade pública.
De acordo com o prefeito Léo Moraes, que visitou a Semad nesta última quarta-feira (17), essa demonstração de união, entusiasmo e prazer na prestação do serviço público é um estímulo a mais para o trabalho desenvolvido em prol da cidade de Porto Velho.
“É uma alegria e uma honra poder apertar as mãos desses servidores, ouvir deles o que passou e o que pode melhorar para os próximos anos. Desejo boas festas a todos os nossos servidores e munícipes”, destacou o prefeito.
A escolha do departamento mais enfeitado será realizada por uma comissão de secretários que acompanhou a visita do chefe do Executivo municipal.
