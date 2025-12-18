Porto Velho implementa direita livre em pontos estratégicos para aumentar a fluidez do trânsito

Publicada em 18/12/2025 às 16h28
Para tornar o trânsito mais ágil e reduzir filas desnecessárias, a Prefeitura de Porto Velho implantou a medida conhecida como direita livre, que permite aos motoristas virarem à direita mesmo quando o semáforo estiver vermelho, desde que haja a sinalização específica. A iniciativa já está em operação em pontos estratégicos da cidade, como:
-Av. Guaporé x Av. Calama;
-Av. Calama x Av. Mamoré;
-Av. Jatuarana x Rua Açaí;
-Av. Jorge Teixeira x Rua Santos Dumont;
-Rua Venezuela x Av. José Vieira Caúla.
De acordo com a Secretaria Municipal de Trânsito (Semtran) o objetivo da medida é simples: aumentar a fluidez do trânsito, evitando congestionamentos desnecessários nos cruzamentos e garantindo que todos os motoristas possam realizar a conversão de forma segura e eficiente.
Apesar dos benefícios, muitos condutores ainda não se atentam à sinalização da direita livre e acabam permanecendo parados no sinal vermelho, bloqueando a faixa e prejudicando quem poderia realizar a conversão. Segundo o prefeito da capital, Léo Moraes, é fundamental respeitar a sinalização, para melhor fluidez no trânsito.
“Essa é uma iniciativa que faz toda diferença nesses pontos. A direita livre é uma medida inteligente que ajuda a melhorar a mobilidade da nossa cidade. Queremos que todos os motoristas entendam a regra para que o trânsito flua melhor, beneficiando motoristas, pedestres e transporte público”, concluiu o prefeito.
O prefeito reforça ainda que a direita livre só é válida onde existe a placa específica. Nos locais sem sinalização, virar à direita no vermelho continua sendo infração de trânsito, conforme o Código de Trânsito Brasileiro. Vale destacar que quando todos respeitam a sinalização e conhecem a regra, o trânsito se torna mais organizado, seguro e rápido para todos os usuários das vias
