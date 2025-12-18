Viagem, frio e sono: Carolina Dieckmmann esclarece comentários sobre aparência
Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 18/12/2025 às 16h19
Carolina Dieckmmann voltou a se manifestar nas redes sociais para esclarecer comentários sobre sua aparência física. Entre a quarta-feira (17) e a quinta-feira (18), a atriz reagiu a especulações de internautas que sugeriam a realização de procedimentos estéticos enquanto ela passa férias na Áustria.

A discussão teve início após a artista publicar um vídeo mostrando sua rotina de cuidados com a pele em meio às baixas temperaturas. A partir daí, comentários passaram a atribuir alterações no rosto a intervenções como lifting, preenchimentos e cirurgias. Em respostas diretas e bem-humoradas, Carolina negou qualquer procedimento e ironizou as suposições.

Ao ser questionada sobre possíveis cirurgias feitas durante a viagem, a atriz respondeu com sarcasmo, afirmando que estaria “esquiando e operando ao mesmo tempo”. Em outros comentários, reforçou que não passou por tratamentos estéticos e explicou que o rosto inchado é consequência do frio intenso, do sono e da rotina de viagens, já que está fora do Brasil há quase dois meses.

 

Mesmo diante de mensagens mais críticas, que cobravam maior “sinceridade” das celebridades sobre estética, Dieckmmann manteve o tom explicativo. Ela afirmou que o aspecto diferente do rosto não tem relação com preenchimentos, mas com fatores naturais do clima e do cansaço acumulado.

No dia seguinte, a atriz voltou ao tema nos Stories do Instagram, destacando que o inchaço é uma reação comum ao frio e ao descanso irregular. Na legenda, fez questão de diferenciar esclarecimento de polêmica, afirmando que responder seguidores faz parte da forma como escolhe usar as redes sociais.

