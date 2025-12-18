Palestra interativa aborda desafios da adolescência em ação conjunta da Prefeitura e IEL/RO

Publicada em 18/12/2025 às 16h42
Em uma proposta de atividade integrada entre a Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias), da Prefeitura de Porto Velho, e o Instituto Euvaldo Lodi (IEL/RO), foi realizada, nesta semana, a palestra interativa “Adolescência e suas principais características”, conduzida pela psicóloga Natália Leite, colaboradora do IEL.

A atividade foi destinada aos adolescentes das Unidades de Acolhimento da Semias, como a Casa da Juventude, Casa Criar, além de adolescentes do Serviço Família Acolhedora e aqueles que cumprem medidas socioeducativas. A proposta buscou oferecer um espaço de diálogo e reflexão sobre os desafios e potencialidades dessa fase da vida.
PROGRAMAÇÃO
A atividade foi estruturada em quatro momentos principais:
- Quebra-gelo inicial, para estimular a interação entre os participantes;
- Apresentação sobre mercado de trabalho e Indústria 4.0, com foco em competências técnicas e comportamentais;
- Roda de conversa lúdica, voltada para a descoberta de talentos e desejos individuais;
- Atividade prática com o Canvas de Carreira, ferramenta de planejamento que auxilia na definição de objetivos futuros.
Todos os materiais utilizados foram fornecidos pelo IEL e disponibilizados aos adolescentes ao final do encontro. A iniciativa não teve caráter avaliativo, mas sim educativo e formativo, buscando abrir caminhos para futuras ações de desenvolvimento humano.
“Essa ação, realizada pela Semias em parceria com o IEL/RO, evidencia o compromisso da Prefeitura em fortalecer as políticas públicas voltadas à infância e à adolescência, alinhando-se às diretrizes do Selo Unicef – edição 2025-2028. Porto Velho está empenhada na missão de conquistar, desta vez, a certificação do Selo Unicef”, afirmou Marina Falcão, articuladora do Selo Unicef no município.
“A parceria entre a Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social e o Instituto Euvaldo Lodi de Rondônia representa um avanço significativo para o fortalecimento das nossas ações voltadas à adolescência. Ao unir esforços, conseguimos oferecer atividades que não apenas acolhem, mas também preparam os adolescentes para enfrentar os desafios dessa fase da vida e construir perspectivas de futuro. O IEL traz metodologias reconhecidas e práticas inovadoras, enquanto a Semias garante o cuidado e a proteção integral. Essa integração é fundamental para que nossos adolescentes tenham acesso a oportunidades de desenvolvimento humano e social”, destacou a secretária da Semias, Lucília Muniz de Queiroz.
