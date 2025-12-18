Parcerias que Transformam: Sebrae celebra o encerramento das ações de 2025 em Ariquemes

Publicada em 18/12/2025 às 16h14
A união que gera resultado foi o fio condutor do Encerramento Anual das Ações 2025 do Sebrae em Ariquemes. Na noite de 9 de dezembro, empresários, parceiros estratégicos e lideranças do Vale do Jamari se reuniram no Auditório da Associação Comercial e Industrial de Ariquemes (ACIA) para celebrar conquistas, reconhecer trajetórias e reafirmar compromissos com o desenvolvimento regional.
O evento marcou mais um capítulo da parceria institucional entre Sebrae em Rondônia, ACIA e Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), fortalecendo o ecossistema de negócios da região. A programação teve início com a recepção dos convidados e a exibição de vídeo institucional, seguida por uma apresentação cultural de ballet, que abriu oficialmente a solenidade.
Durante a cerimônia, representantes das entidades parceiras compartilharam os principais resultados alcançados ao longo de 2025 e destacaram a força do trabalho conjunto. Fizeram uso da palavra o diretor financeiro do Sebrae, Edson Lemos; o presidente da CDL, Dorival Gaspar; o diretor financeiro da ACIA, Márcio; e a gerente regional do Sebrae em Ariquemes, Aniele Tesser, que também convidou toda a equipe do Sebrae para o palco, reforçando o protagonismo coletivo nas entregas realizadas ao longo do ano.
Um dos momentos mais aguardados da noite foi a Homenagem aos Clientes Destaques de 2025. A iniciativa reconheceu empreendedores e negócios que se destacaram nos setores do cacau e do café, além das vencedoras do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios, com premiações em nível municipal, estadual e nacional. O reconhecimento simbolizou o impacto das ações do Sebrae na geração de oportunidades, inovação e fortalecimento dos pequenos negócios.
A programação seguiu com a palestra “Parcerias que Transformam”, ministrada por Aurineide Alves Braga. A palestrante destacou o papel das conexões estratégicas, da cooperação e da confiança mútua como motores do desenvolvimento econômico sustentável, alinhando a reflexão ao propósito do evento.
Representantes do município de Buritis também participaram da solenidade, apresentando os convênios formalizados para 2026, que ampliam a atuação conjunta entre o Sebrae e o poder público municipal em prol do empreendedorismo local.
O encerramento ocorreu em clima de confraternização, com jantar e música ao vivo, celebrando o fechamento de um ciclo marcado por resultados expressivos e renovando o compromisso das instituições parceiras em continuar apoiando os empreendedores do Vale do Jamari em 2026.
