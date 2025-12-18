FISCALIZAÇÃO E CONTROLE

MPF de Rondônia abre procedimento para apurar e coibir pesca e caça ilegais em terras indígenas

Portarias publicadas em dezembro de 2025 tratam do cumprimento da Lei do Minuto Seguinte, de ações educativas contra caça e desmatamento em terras indígenas e de garantia de transporte escolar em aldeia de Nova Mamoré