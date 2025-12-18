Deputado Fernando Máximo e prefeito Flori lançam o projeto Mounjaro gratuito em Vilhena

Publicada em 18/12/2025 às 15h46
Um dos principais defensores, na bancada federal, do uso do medicamento Mounjaro utilizado para promover o emagrecimento saudável e combater a obesidade mórbida o deputado federal Fernando Máximo participou do lançamento do programa EmagreCER, desenvolvido pela Prefeitura de Vilhena.
O deputado explicou como funciona o projeto. “É uma ação com equipe multiprofissional, pois não se trata apenas de aplicar o medicamento e abandonar o paciente. Vai muito além disso. Aqui, o paciente tem atendimento com médico, endocrinologista, nutricionista, psicólogo e educador físico, sendo acompanhado do início ao fim do tratamento. As pessoas passam por uma bateria de exames e, após essa avaliação, começa a aplicação do medicamento, com acompanhamento contínuo”, esclareceu o parlamentar.
A execução do programa será feita pelo Centro Especializado em Reabilitação (CER), por meio de orientação nutricional e monitoramento clínico, com foco na prevenção do diabetes, da hipertensão e de problemas cardiovasculares.
“Firmamos parceria para ajudar a implementar essa ideia e viabilizar recursos com o objetivo de tornar o projeto possível”, afirmou o prefeito de Vilhena, Flori Cordeiro Júnior.
Uma das pacientes afirmou estar animada com o programa, pois acredita que poderá retomar uma vida mais saudável. “Estou muito feliz com este projeto disponibilizado, porque vai ajudar quem não tem condições financeiras, mas precisa do medicamento”, destacou outro paciente, que também preferiu não ser identificado.
O Mounjaro é o nome comercial do medicamento tirzepatida, usado principalmente no tratamento do diabetes tipo 2 e que também tem sido amplamente utilizado para perda de peso, sempre sob prescrição médica. A substância age como agonista duplo dos receptores GIP e GLP-1, hormônios ligados ao controle da glicose e do apetite. Na prática, o medicamento melhora o controle do açúcar no sangue, reduz o apetite, aumenta a sensação de saciedade e contribui para a perda de peso.
O Mounjaro é aplicado por injeção semanal e deve ser utilizado com acompanhamento médico, pois pode causar efeitos colaterais, como náuseas, vômitos e desconfortos gastrointestinais, além de não ser indicado para todas as pessoas.
