Parcerias que Transformam: Sebrae celebra o encerramento das ações de 2025 em Ariquemes

Publicada em 18/12/2025 às 16h15
Evento reuniu empresários, lideranças e parceiros do Vale do Jamari para celebrar resultados, reconhecer destaques e projetar novas ações para 2026
A união que gera resultado foi o fio condutor do Encerramento Anual das Ações 2025 do Sebrae em Ariquemes. Na noite de 9 de dezembro, empresários, parceiros estratégicos e lideranças do Vale do Jamari se reuniram no Auditório da Associação Comercial e Industrial de Ariquemes (ACIA) para celebrar conquistas, reconhecer trajetórias e reafirmar compromissos com o desenvolvimento regional.
O evento marcou mais um capítulo da parceria institucional entre Sebrae em Rondônia, ACIA e Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), fortalecendo o ecossistema de negócios da região. A programação teve início com a recepção dos convidados e a exibição de vídeo institucional, seguida por uma apresentação cultural de ballet, que abriu oficialmente a solenidade.
Durante a cerimônia, representantes das entidades parceiras compartilharam os principais resultados alcançados ao longo de 2025 e destacaram a força do trabalho conjunto. Fizeram uso da palavra o diretor financeiro do Sebrae, Edson Lemos; o presidente da CDL, Dorival Gaspar; o diretor financeiro da ACIA, Márcio; e a gerente regional do Sebrae em Ariquemes, Aniele Tesser, que também convidou toda a equipe do Sebrae para o palco, reforçando o protagonismo coletivo nas entregas realizadas ao longo do ano.
Um dos momentos mais aguardados da noite foi a Homenagem aos Clientes Destaques de 2025. A iniciativa reconheceu empreendedores e negócios que se destacaram nos setores do cacau e do café, além das vencedoras do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios, com premiações em nível municipal, estadual e nacional. O reconhecimento simbolizou o impacto das ações do Sebrae na geração de oportunidades, inovação e fortalecimento dos pequenos negócios.
A programação seguiu com a palestra “Parcerias que Transformam”, ministrada por Aurineide Alves Braga. A palestrante destacou o papel das conexões estratégicas, da cooperação e da confiança mútua como motores do desenvolvimento econômico sustentável, alinhando a reflexão ao propósito do evento.
Representantes do município de Buritis também participaram da solenidade, apresentando os convênios formalizados para 2026, que ampliam a atuação conjunta entre o Sebrae e o poder público municipal em prol do empreendedorismo local.
O encerramento ocorreu em clima de confraternização, com jantar e música ao vivo, celebrando o fechamento de um ciclo marcado por resultados expressivos e renovando o compromisso das instituições parceiras em continuar apoiando os empreendedores do Vale do Jamari em 2026.
Mais informações sobre as ações do Sebrae em Rondônia podem ser encontradas no site www.sebrae.ro ou pelo telefone gratuito 0800 570 0800. Também é possível acessar a loja virtual em sebrae.ro/loja e acompanhar as novidades pelas redes sociais: Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn e YouTube (@sebraero).
