Associação Filhos de Rondônia realiza 1º Torneio Aberto X2 em Cacoal

Publicada em 18/12/2025 às 14h10
O Estádio Aglair Tonelli recebeu, nos dias 13,14 e 15 deste mês, centenas de atletas, durante o 1º Torneio Aberto Filhos de Rondônia X2. A competição contou com a participação de 98 equipes na categoria masculina, além de 30 duplas na feminina, na cobrança de pênaltis. O deputado estadual Cirone Deiró foi um dos principais parceiros do evento, que contou também com o apoio do Governo do Estado, da Superintendência da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel) e da Autarquia Municipal de Esportes de Cacoal (AMEC).
O desportista Simônio Veiga, coordenador do torneio, disse que o resultado atendeu as expectativas e que no próximo ano deverá ser realizada uma nova edição da competição. Segundo ele, apesar das dificuldades causadas pelo período chuvoso, tanto os atletas, quanto a equipe organizadora, ficaram satisfeitos com o resultado alcançado.
A organização do evento foi aprovada pelos participantes. Cícero Dilcker, da equipe Viveiro Progresso, campeã do torneio, classificou a realização do evento como altamente positiva. “Os organizadores estiveram 100 por cento presentes, o regulamento foi cumprido e os atletas receberam todo o suporte necessário”, disse.
Cícero destacou também a importância da participação dos atletas de sua equipe e do trabalho de incentivo ao esporte, realizado por Cirone Deiró. “Sem o apoio do deputado Cirone, não teríamos tido essa maravilhosa competição”, afirmou.
Classificação na categoria masculina
1- Equipe Viveiro
2- Os muleque é liso
3- Os Mercenários
4- Célio Representações
Categoria Feminina
1- Solares
2 - Lendárias
3 - Vira copos
4 - Projeto
