Associação Filhos de Rondônia realiza 1º Torneio Aberto X2 em Cacoal
Por Eli Batista
Publicada em 18/12/2025 às 14h10
Nos acompanhe pelo Google News

 O Estádio Aglair Tonelli recebeu, nos dias 13,14 e 15 deste mês, centenas de atletas, durante o 1º Torneio Aberto Filhos de Rondônia X2. A competição contou com a participação de 98 equipes na categoria masculina, além de 30 duplas na feminina, na cobrança de pênaltis. O deputado estadual Cirone Deiró foi um dos principais parceiros do evento, que contou também com o apoio do Governo do Estado, da Superintendência da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel) e da Autarquia Municipal de Esportes de Cacoal (AMEC).

O desportista Simônio Veiga, coordenador do torneio, disse que o resultado atendeu as expectativas e que no próximo ano deverá ser realizada uma nova edição da competição. Segundo ele, apesar das dificuldades causadas pelo período chuvoso, tanto os atletas, quanto a equipe organizadora, ficaram satisfeitos com o resultado alcançado. 

A organização do evento foi aprovada pelos participantes. Cícero Dilcker, da equipe Viveiro Progresso, campeã do torneio, classificou a realização do evento como altamente positiva. “Os organizadores estiveram 100 por cento presentes, o regulamento foi cumprido e os atletas receberam todo o suporte necessário”, disse. 

Cícero destacou também a importância da participação dos atletas de sua equipe e do trabalho de incentivo ao esporte, realizado por Cirone Deiró. “Sem o apoio do deputado Cirone, não teríamos tido essa maravilhosa competição”, afirmou. 

Classificação na categoria masculina

1- Equipe Viveiro
2- Os muleque é liso
3- Os Mercenários 
4- Célio Representações

Categoria Feminina

1- Solares 
2 - Lendárias 
3 - Vira copos 
4 - Projeto 

Esportes FUTEBOL
Imprimir imprimir