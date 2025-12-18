Publicada em 18/12/2025 às 15h29
SUBIRAM/DESCERAM
Da série C para a B em 2026 Ponte Preta (campeã), Londrina, Náutico e São Bernardo. Já os que desceram da série B para a C foram Paysandu, Amazonas, Ferroviária (SP) e Volta Redonda (RJ). Da série C para a D desceram Tombense, Retrô, ABC e CSA, e subiram para a B
MUDANÇAS
A CBF anunciou várias mudanças em suas competições nacionais, incluindo o aumento de participantes da Copa do Brasil. Agora serão 122.
HORA DO JOGO
O jogo da segunda final, dia 21, da Copa do Brasil, entre Corinthians e Vasco da Gama, foi antecipado: agora será às 17 horas (RO), mantendo o local, o Maracanã.
FRED CAMPEÃO
Detentor da licença A e B de treinador pela CBF Academy, o ex-atacante Fred, agora treinador da equipe de base do Fortaleza .
INGRESSOS
A Fifa, depois de muitas críticas sobre preços dos ingressos para a Copa 2026, anunciou a venda a US$60 cada, um número limitado de ingressos, na categoria “Entrada de Torcedores”, para todas as partidas, incluindo a final.
PRÊMIOS
As 48 seleções classificadas para a Copa do Mundo, já sabem quanto vão ganhar conforme a classificação. O maior prêmio R$ 276 milhões é do campeão. Os últimos classificados, do 33º ao 48º lugar, cada uma levará milhões.
SUPERLIGA FEMININA
Os seis primeiros colocados da superliga feminina versão 202526 são: Sesc/Flamengo, Minas, Osasco, Praia Clube, Volei Bauru e Fluminense
Comentários
Seja o primeiro a comentar!