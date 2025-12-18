Incentivo ao esporte é impulsionado pelo governo com entrega de quadra poliesportiva em escola

Publicada em 18/12/2025 às 09h21
O fomento à prática esportiva é impulsionado para alunos da Escola Municipal Justino Luiz Ronconi, em Monte Negro, que já contam com uma nova quadra poliesportiva construída e inaugurada pelo governo de Rondônia, reafirmando o compromisso com a promoção do esporte, da educação e da qualidade de vida dos alunos. A entrega do novo espaço, realizada na quarta-feira (17), evidencia a importância na formação dos estudantes e no fortalecimento das atividades físicas no ambiente escolar.
Ao participar da inauguração da nova quadra, o governador de Rondônia, Marcos Rocha, deixou claro que a estrutura construída amplia as atividades pedagógicas e esportivas na escola municipal que atende 203 alunos das séries infantil, Fundamental I e Fundamental II, garantindo um local adequado para aulas de educação física, atividades recreativas, eventos escolares e ações de integração com a comunidade. Além, disso, a escola conta com um convênio com o governo de Rondônia que garante atender alunos do Ensino Médio através da Mediação Tecnológica, com a participação de mais de 50 estudantes.
“Temos fortalecido parcerias com prefeituras para garantir ações em escolas municipais. Com a entrega desta quadra, o governo de Rondônia está contribuindo para a formação de cidadãos mais saudáveis, participativos e preparados para os desafios da sociedade. Outras ações já foram efetuadas pelo governo nesta escola a exemplo de reformas e construção de salas de aulas. São investimentos que objetivam oferecer um ambiente mais adequado, seguro e acolhedor para professores e alunos”, ressaltou o governador de Rondônia.
INVESTIMENTO IMPORTANTE
A construção da nova quadra teve o investimento de R$ 1.251.650,60, sendo R$ 1.189.068,07, do governo do estado; e R$ 62.582,53, de contrapartida do município, sendo destacado durante a solenidade que, o esporte é uma ferramenta essencial para o desenvolvimento físico, social e emocional dos jovens.
Escola Justino Ronconi tem recebido outras ações do governo do estado
Emocionada, diretora do estabelecimento de ensino, Elisângela Zanotelli, enfatizou que a nova quadra é um sonho desde criança, quando ainda era aluna da própria escola. Antes, explica ela, as atividades eram em um espaço de areia. Ex-aluna e agora diretora do estabelecimento há 11 anos, Elisângela destacou que:
“trata-se de uma grande conquista para a escola. Ex-alunas que agora são mães de alunos que estudam aqui vivem a realização de um sonho. O governo do estado está garantindo um importante passo para o incentivo ao esporte e, inclusive, o desenvolvimento dos nossos estudantes”, disse a diretora.
Com um conjunto de melhorias já desenvolvido na escola Justino Luiz Ronconi, somado à entrega da quadra poliesportiva, o governo do estado fortalece o comprometimento com o setor educacional, garantindo condições de aprendizagem, desenvolvimento e bem-estar aos alunos, e criando um ambiente escolar mais preparado para atender às necessidades da comunidade estudantil, refletindo, positivamente, em bons resultados que elevam a educação de Rondônia a nível nacional. O governo tem garantido investimentos para reformas e ampliações na escola; melhorias no sistema elétrico; construção de seis salas de aula, além de outras ações efetuadas para melhor ambiente e conforto no estabelecimento de ensino.
