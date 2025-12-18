Equipe de Ana Castela reage a comentários sobre sexualidade: “Ataque pessoal”

Publicada em 18/12/2025 às 10h44
A equipe que administra a carreira da cantora Ana Castela divulgou uma nota oficial nesta semana para se posicionar contra comentários considerados ofensivos envolvendo a sexualidade da artista. A manifestação ocorre após a circulação de um vídeo em que a influenciadora Vivi Wanderley faz suposições sobre a orientação sexual de pessoas públicas e se refere à cantora de forma pejorativa.
No comunicado, a assessoria jurídica do Grupo AgroPlay destacou que a sexualidade feminina não pode ser tratada como ofensa, sobretudo quando associada a críticas físicas. Segundo a equipe, esse tipo de abordagem ultrapassa qualquer limite aceitável e se transforma em agressão pública e prática de body shaming.
A nota ressalta que, quando termos relacionados à identidade são utilizados em tom de deboche por pessoas sem qualquer vínculo com a artista, deixam de ser uma discussão legítima e passam a configurar ataque pessoal, com potencial de causar danos à imagem e à saúde emocional.
Embora ainda não tenham sido adotadas medidas judiciais formais, a equipe informou que avalia ações com caráter educativo e de responsabilização, voltadas a reforçar limites no uso das redes sociais. O objetivo, segundo o comunicado, não é apenas reparação, mas também conscientização sobre respeito no ambiente digital.
Ao final, a assessoria agradeceu aos fãs e usuários que se posicionaram contra o cyberbullying e demonstraram apoio à cantora. A equipe destacou que, apesar de a internet ser frequentemente um espaço hostil, atitudes baseadas em empatia e respeito ainda se fazem presentes.
