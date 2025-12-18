Porto Velho encerra 2025 com avanços na agricultura familiar e no setor rural; Ações no campo impulsionam produção

Publicada em 18/12/2025 às 11h39
A Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Semagric) encerra 2025 com um balanço consistente de ações voltadas ao fortalecimento da agricultura familiar, à melhoria da infraestrutura rural e ao estímulo à economia do campo em Porto Velho. Ao longo do ano, produtores foram atendidos por programas de mecanização agrícola, transporte da produção, recuperação de estradas vicinais, apoio às agroindústrias e ampliação da regularização sanitária.
O secretário municipal de Agricultura, Rodrigo Ribeiro, afirma que os resultados são reflexo de planejamento e presença da equipe nas comunidades rurais. “2025 foi um ano de muito trabalho no campo. Avançamos na mecanização, garantimos o escoamento da produção e fortalecemos as agroindústrias. O objetivo sempre foi oferecer condições reais para que o produtor aumente sua produção e reduza custos”.
Por meio do Programa Porteira Adentro, coordenado pelo Departamento de Desenvolvimento Rural e Técnicas Agrícolas (DDRTA), 54 produtores foram atendidos, com 136 hectares mecanizados e 279 horas de serviços prestados. As ações incluíram preparo de solo, gradagem e correção de áreas destinadas a culturas como mandioca, café e pastagens.
O Programa de Transporte da Produção garantiu o deslocamento de mais de 600 toneladas de alimentos ao longo de 2025, beneficiando 117 produtores. Entre os produtos transportados estão mandioca, melancia, banana, milho e abacaxi. A iniciativa diminuiu perdas pós-colheita e ampliou o acesso da agricultura familiar aos mercados urbanos.
Infraestrutura rural: estradas vicinais recuperadas
A Diretoria de Estradas Vicinais (DEV) executou recuperação e manutenção da malha rural, com mais de 499 mil metros lineares de estradas atendidos, além da recuperação de 96 pontes, 202 bueiros, limpeza de 29 mil metros de canais e aplicação de 82 mil metros cúbicos de cascalho. As ações beneficiaram distritos como Extrema, Jaci-Paraná, Nova Califórnia, União Bandeirantes, Rio Pardo e Vila da Penha.
Agroindústrias avançam com inspeção e regularização sanitária
Regularização ampliou a segurança alimentar e a competitividade dos produtos locais
O Serviço de Inspeção Municipal (SIM), vinculado ao DIPOAV, expandiu atendimentos e fiscalizações. O município passou a contar com 31 empresas cadastradas, sendo 7 regularizadas em 2025. Foram realizados 504 acompanhamentos de abates, 50 visitas periódicas e atividades educativas em escolas e feiras. A regularização ampliou a segurança alimentar e a competitividade dos produtos locais.
Agrotec movimenta R$ 34,6 milhões e projeta Porto Velho no setor
A Agrotec, 1ª Feira Tecnológica de Agroindústria e Agricultura Familiar, reuniu 145 expositores e movimentou R$ 34,6 milhões em negócios. O evento aproximou produtores, empresas e o público urbano, fortalecendo o setor. A edição 2026 já está em planejamento e ocorrerá na primeira semana de setembro.
Agrotec, 1ª Feira Tecnológica de Agroindústria e Agricultura Familiar, reuniu 145 expositores
O prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, reforça a importância estratégica do trabalho desenvolvido. “Os resultados de 2025 mostram que a Semagric tem atuado com foco em quem produz. Investir em estradas, mecanização, transporte e agroindústrias significa apoiar a geração de renda e o desenvolvimento sustentável. Vamos seguir fortalecendo o campo e contribuindo com a economia do município”.
Encerramento do ano com resultados integrados
Com ações estruturadas e contínuas, a Semagric encerra 2025 demonstrando avanços que fortaleceram a agricultura familiar, impulsionaram a economia rural e ampliaram as oportunidades para produtores de Porto Velho.
